DIRETTA AMBURGO VENEZIA: LA REYER VUOLE CONFERMARE LA CRESCITA

Alle ore 19.30 di stasera, mercoledì 8 gennaio 2025, ecco l’invitante appuntamento con la diretta Amburgo Venezia: si giocherà presso la Inselpark Arena della città tedesca per la quattordicesima giornata del girone B della stagione regolare della Eurocup di basket, edizione 2024-2025, nella quale proprio la Umana Reyer Venezia è nelle ultime settimane una delle formazioni più in forma. L’obiettivo allora è quello di cercare un altro successo nella diretta Amburgo Venezia, per consolidarsi sempre più fra le prime sei che avranno accesso alla fase ad eliminazione diretta e magari fare un pensiero anche ai primi due posti, che garantiranno la qualificazione immediata per i quarti di finale.

Il morale è molto alto per Venezia in Eurocup e non potrebbe essere altrimenti per una Reyer che negli ultimi due mesi in Coppa ha vinto cinque partite su sei, cambiando completamente faccia a una Eurocup che era iniziata invece decisamente male, con appena due vittorie nelle prime sette partite. Adesso quindi il bilancio è in positivo grazie a sette successi a fronte di sei sconfitte: tutto è ancora possibile, sia in positivo sia in negativo, di certo una vittoria in Germania sarebbe un ulteriore balzo in avanti per i lagunari e quindi siamo curiosi di scoprire il verdetto della diretta Amburgo Venezia…

AMBURGO VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Un blitz in Germania potrebbe essere un’ottima idea, magari per chi abbia la possibilità di allungare per qualche giorno le ferie, però in generale è meglio ricordare che la diretta Amburgo Venezia in tv sarà disponibile tramite l’abbonamento alla televisione satellitare di Sky Sport, che trasmette le partite delle squadre italiane in Eurocup. In alternativa per gli abbonati ci sarà anche la diretta Amburgo Venezia in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go o Now Tv ma anche la piattaforma DAZN.

DIRETTA AMBURGO VENEZIA: STAGIONE A DUE FACCE IN EUROCUP

Parlando della diretta Amburgo Venezia è quindi doveroso tessere le lodi dell’attuale momento di ottima forma internazionale della Reyer, reduce dal successo per 81-74 contro la capolista Valencia. Adesso i lagunari sono attesi da una trasferta, ma questo non è detto che sia un male, considerando che Venezia ha vinto le ultime tre partite giocate lontano da casa contro Lietkabelis, Aris Salonicco e Bourg en Bresse, tra l’altro segnando 100 o anche più punti in due di queste tre partite, mostrando quindi un attacco in grande forma soprattutto lontano dal Taliercio.

L’incrocio con il Veolia Towers Amburgo potrebbe essere positivo oggi, non fosse altro per il fatto che contro i tedeschi era arrivata una vittoria anche nel momento più complicato della stagione. Il 22 ottobre scorso la vittoria era stata una fondamentale boccata d’ossigeno per Venezia in un momento complicato sotto ogni punto di vista, stavolta invece potrebbe essere il trampolino di lancio per spiccare definitivamente il volo: che cosa ci dirà questa sera la diretta Amburgo Venezia?