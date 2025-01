DIRETTA VENEZIA VALENCIA: AL TALIERCIO ARRIVA LA CAPOLISTA

Una super sfida contro la capolista del girone è sicuramente un modo piacevole di iniziare l’anno, la diretta Venezia Valencia avrà queste caratteristiche perché alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, al Palasport Taliercio avremo la palla a due della partita per la tredicesima giornata del girone B della Eurocup di basket, nel quale è al primo posto proprio il Valencia grazie a un ruolino di marcia praticamente perfetto per gli spagnoli fino a questo momento, con undici vittorie e una sola sconfitta nelle precedenti dodici giornate della seconda Coppa europea di basket.

DIRETTA/ Trieste Venezia (risultato finale 70-76): vittoria ospiti! (basket A1, 29 dicembre 2024)

Insomma, non sarà facile per la Umana Reyer Venezia, che però cercherà di sfruttare il fattore campo per cogliere una vittoria che sarebbe davvero preziosa nella diretta Venezia Valencia. Il ruolino di marcia dei lagunari fino a questo momento è in perfetto equilibrio, con sei vittorie e altrettante sconfitte: in un girone all’insegna del grande equilibrio sarebbe però al momento ancora abbastanza inutile mettersi a fare calcoli. Meglio dare tutto sul campo per cercare una vittoria che potrebbe mutare questi equilibri in favore dei veneti: sarà possibile? Ci risponderà naturalmente la diretta Venezia Valencia…

DIRETTA/ Venezia Brescia (risultato finale 89-90): Bilan devastante, vittoria Germani! (22 dicembre 2024)

VENEZIA VALENCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi non sarà al Taliercio in questa serata ancora un po’ festiva, ricordiamo che la diretta Venezia Valencia in tv sarà disponibile tramite l’abbonamento alla televisione satellitare, perché sono i canali di Sky Sport a trasmettere le partite delle squadre italiane in Eurocup. In alternativa ci sarà anche la diretta Venezia Valencia in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go o Now Tv ma anche DAZN, in tutti i casi comunque solo su abbonamento.

DIRETTA VENEZIA VALENCIA: UN GIRONE INCERTISSIMO

Abbiamo già tratteggiato la situazione con la quale si arriva alla diretta Venezia Valencia, possiamo aggiungere che la Reyer fa parte di un terzetto con il 50% di vittorie che va dal quinto al settimo posto e insegue altre tre formazioni che sono invece 7-5. Ciò vuol dire che con una sola vittoria di differenza si può passare dal secondo posto che varrebbe immediatamente i quarti al settimo che non porta nemmeno ai playoff. Nelle ultime quattro giornate Venezia ha vinto per tre volte in trasferta e ha perso l’unica partita casalinga: tornare a sfruttare il fattore campo potrebbe quindi essere prezioso per l’intero cammino in Eurocup.

Video JL Bourg Reyer Venezia (99-102)/ Sintesi e highlights: Kabengele top scorer! (18 dicembre 2024)

Da questi calcoli sembra essere fuori il Valencia, che domina con undici successi: pazienza se appena prima di Natale è arrivata la sconfitta contro il Lietkabelis in una partita evidentemente stregata, dal momento che fu il match rinviato nei giorni della immane tragedia dell’alluvione. Molto più modestamente, per il Valencia basket ha sancito la fine della meravigliosa striscia di undici vittorie consecutive: forse per Venezia è una brutta notizia, perché certamente gli spagnoli faranno di tutto per evitare un secondo ko, ma questo naturalmente lo scopriremo seguendo la diretta Venezia Valencia…