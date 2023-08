DIRETTA VENEZIA COMO/ Video streaming tv: Penzo tabù per i lariani da 29 anni (Serie B, 20 agosto 2023)

DIRETTA VENEZIA COMO: I TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Como era andata in scena anche nella passata stagione: si erano sfidate due squadre ambiziose che però erano partite molto male, così da condizionare la loro corsa nei mesi a venire. È interessante notare che nel terzo millennio questa partita ha avuto più precedenti; tre di questi sono nei primi quattro anni dei Duemila, poi ne troviamo sette dal 2013 a oggi con un bilancio che ci parla di tre vittorie del Como a fronte di due affermazioni del Venezia. Una delle vittorie lagunari è peraltro arrivata ai supplementari, in trasferta, nei quarti di finale della Coppa Italia Lega Pro.

Il Como invece non è riuscito a vincere al Penzo in epoca recente, per trovare l’ultimo successo esterno della squadra lariana bisogna tornare al settembre 1994, un campionato di Serie B la cui partita, valida per la seconda giornata e dunque a inizio torneo come in questa occasione, era stata risolta da Giovanni Rossi. Per quanto riguarda l’ultima affermazione casalinga del Venezia, parliamo dello scorso campionato: scintillante 3-2 nel primo giorno di aprile, con tre gol decisivi segnati in 5 minuti – ma con l’intervallo di mezzo – da Antonio Candela, Tommaso Milanese e Joel Pohjanpalo. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

VENEZIA COMO: VENETI FAVORITI!

Venezia Como, in diretta domenica 20 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie B. Il Venezia, reduce da un girone di ritorno sorprendente nella scorsa edizione, è deciso a mantenere l’impulso e a giocare un campionato di grande rilievo. I lagunari hanno conquistato un posto nei playoff dopo una lunga rincorsa, ma sono stati fermati dal Cagliari. La formazione guidata da Paolo Vanoli ha già fatto il suo esordio ufficiale nella Coppa Italia, sfidando lo Spezia in un match che si è concluso ai calci di rigore dopo un 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari. Nonostante la sconfitta, il Venezia ha dimostrato di avere il carattere e la determinazione necessari per affrontare una stagione impegnativa.

Dall’altra parte c’è il Como, che nella scorsa stagione ha raggiunto la salvezza ma non è riuscito a mantenere le alte aspettative generate dalla campagna acquisti. In questa nuova avventura, la squadra lariana ha l’obiettivo di fare meglio e di competere ad alti livelli. Guidati dall’allenatore Moreno Longo, i giocatori sono pronti a scendere in campo e a lottare per ogni punto. Anche il Como ha debuttato ufficialmente nella Coppa Italia, affrontando il Lecce e uscendo sconfitto con un risultato di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA COMO

Le probabili formazioni della diretta Venezia Como, match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Fabregas, Bellemo, Ioannou; Parigini; Cutrone, Cerri.

VENEZIA COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











