DIRETTA/ Venezia Cosenza (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie B, 26 agosto 2023)

Avvicinandoci alla diretta di Venezia Cosenza possiamo riportare che nella passata stagione queste due squadre hanno dato vita a una vittoria casalinga per i lagunari e un pareggio allo Scida; al Penzo si era giocato a metà dicembre e il Venezia aveva ottenuto i tre punti grazie ai gol di Domen Crnigoj e Tanner Tessmann, uno per tempo. Per il Cosenza questa partita è stregata: i lupi hanno vinto due volte in trasferta a distanza di quindici anni (ma nello storico le partite, dell’aprile 2003 e del dicembre 2018, sono consecutive perché in mezzo le due compagini non si sono più affrontate) ma da quel momento hanno perso due volte con cinque pareggi.

A firmare l’ultimo successo dei calabresi al Penzo era stato Tommaso D’Orazio: il campionato era quello di Serie B e sulla panchina della formazione veneta sedeva Walter Zenga. In generale le due squadre hanno parecchi incroci; il Cosenza non vince in casa dal maggio 1996 e ha ottenuto 7 successi complessivi, sono invece 9 quelli del Venezia ma il risultato maturato più volte è il pareggio, che si è verificato tra queste due squadre in ben 13 occasioni, l’ultima in casa lagunare nel febbraio 2020 con un 1-1 firmato da Samuele Longo e Zinédine Machach. (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Venezia Cosenza, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Inizio col botto per entrambe le squadre in questo nuovo campionato, il Venezia ha calato il tris contro il Como, trascinato dal solito convincente Pohjanpalo e dimostrando di voler puntare anche in questa stagione all’alta classifica, dopo il piazzamento play off ottenuto nella passata stagione.

Dall’altra parte il Cosenza ha approfittato della giornata di follia dell’Ascoli, tre espulsioni nel primo tempo per gli avversari e 3-0 per i silani in un esordio in campionato brillante, col Cosenza che spera in questa stagione di tenersi lontano dagli affanni della zona retrocessione. L’11 dicembre 2022 il Venezia ha vinto 2-0 l’ultimo precedente di campionato casalingo contro i calabresi che non espugnano il “Penzo” dallo 0-1 del 23 dicembre 2018.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen, Candela, Idzes, Sverrnko, Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Micai, Martino, Venturi, Fontanarosa, D’Orazio, Zuccon, Calò, Arioli, Mazzocchi, D’Urso, Tutino.

VENEZIA COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











