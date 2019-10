Diretta Venezia Cremona/ Streaming video tv: big-match al Taliercio (basket)

Venezia Cremona, diretta dagli arbitri Christian Borgo, Denny Borgioni e Guido Giovannetti, è una partita di cartello in questa sesta giornata del campionato della Serie A di basket 2019-2020. L’appuntamento è fissato alle ore 20.45 di questa sera, sabato 26 ottobre 2019, naturalmente presso il Palasport Taliercio che è la casa dei campioni d’Italia in carica. Venezia Cremona mette di fronte la squadra che porta sul petto il tricolore e quella che ha la coccarda della Coppa Italia. La partita però sarà importante anche perché la prima parte della stagione non sempre è stata convincente: Cremona può comunque essere abbastanza soddisfatta per due vittorie su quattro (ha già riposato), soprattutto dopo la bella vittoria contro l’Olimpia Milano, mentre Venezia deve dare risposte dopo il brutto record di 2-3 nelle prime cinque partite, l’ultima delle quali ha visto la Reyer uscire sconfitta dal derby con Treviso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Cremona, che non è tra le partite trasmesse per questa sesta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA CREMONA: IL CONTESTO

Molti motivi d’interesse dunque per la diretta di Venezia Cremona, partita già delicata per entrambe le formazioni. Abbiamo detto che finora ha più motivi di sorridere la Vanoli, tuttavia anche la squadra di coach Meo Sacchetti in caso di sconfitta si ritroverebbe stasera con un record negativo: l’inizio è stato caratterizzato da diversi alti e bassi, non è ancora la Cremona dell’anno scorso. Se comunque i lombardi vincendo il derby con Milano hanno lanciato un bel segnale, Venezia è decisamente lontana dalle ultime versioni della squadra di coach Walter De Raffaele. La Umana Reyer dunque avrebbe ancora più bisogno di una vittoria, anche perché invece in caso di sconfitta si aprirebbe una vera e propria crisi per i campioni d’Italia in carica e ciò non sarebbe positivo dopo così poche partite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA