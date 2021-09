DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: grave infortunio per Ekpeh Udoh

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: IL PRIMO INFORTUNIO

In Venezia Virtus Bologna non vedremo all’opera Ekpeh Udoh. L’esordio del centro con la maglia delle V nere è durato 6 minuti: il tempo di segnare 4 punti con due tiri e catturare un rimbalzo, poi lo scivolone sull’adesivo posto sul parquet (che Sergio Scariolo, non certo per primo, ha criticato) e l’infortunio che lo ha tolto di mezzo nel quarto di finale contro Tortona). Scariolo si è detto preoccupato per le condizioni di Udoh, giocatore di grande esperienza e già vincitore dell’Eurolega con annesso premio di MVP della Final Four: ha parlato di una situazione molto seria, e di una Virtus Bologna che dovrà tornare a operare sul mercato.

Un grande peccato, anche per lo spettacolo sul parquet: siamo certi che la Reyer Venezia avrebbe voluto affrontare la Virtus al completo, invece alla Segafredo l’infortunio di Ekpeh Udoh si aggiunge a quello di Nico Mannion, che come sappiamo è stato colpito da un virus dopo le Olimpiadi e non è ancora sicuro circa le tempistiche per il rientro in campo. Così, Scariolo dovrà già fare di necessità virtù per la Final Four di Supercoppa e, a questo punto, l’inizio del campionato di Serie A1… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Virtus Bologna è affidata a Eurosport Player, che ha già trasmesso alcune partite della Supercoppa basket 2021; da qui in avanti l’emittente, con canale disponibile sul satellite (e dunque un’esclusiva per gli abbonati) fornirà tutte le gare del torneo, con la possibilità consueta di attivare il servizio di diretta streaming video attraverso la piattaforma Eurosport Player. La possibilità di seguire il match online sarà anche su Discovery +, che è il broadcaster ufficiale della Supercoppa basket 2021.

VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: LA SECONDA SEMIFINALE!

Venezia Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Mark Bartoli e Valerio Grigioni: alle ore 21:00 di lunedì 20 settembre la Unipol Arena ospita la seconda semifinale della Supercoppa basket 2021. Una partita davvero interessante, tra due squadre che vanno a caccia di conferme: la Segafredo, ultima vincitrice dello scudetto, è ripartita con una vittoria non troppo ampia su Tortona, ma se non altro ha centrato il primo appuntamento stagionale e dunque resta in corsa per il primo trofeo, di cui 12 mesi fa aveva timbrato la finale.

La Reyer la conosciamo bene: squadra che è cambiata pochissimo nelle ultime stagioni, che forse ha qualcosa in meno rispetto alla stessa Bologna e a Milano ma che parte sempre nel gruppo delle big, cioè le candidate a mettere i trofei in bacheca. Ci attende uno spettacolo, dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Venezia Virtus Bologna; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a valutare quali possano essere alcuni dei temi principali che sono legati alla semifinale di Supercoppa basket 2021.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Inizia tra poco la diretta di Venezia Virtus Bologna: la Reyer è l’unica squadra che sia riuscita a qualificarsi alla semifinale di Supercoppa basket 2021 dopo aver giocato il girone eliminatorio. La vittoria è arrivata contro Pesaro; ricordiamo che gli orogranata erano stati costretti a disputare la prima fase del torneo a causa del peggior record in regular season nei confronti di Brindisi, che infatti era subito ai quarti e sarà una semifinalista di Supercoppa. La Virtus Bologna ha vissuto un’estate di grandi accadimenti: dall’addio annunciato di Sasha Djordjevic alla firma di Sergio Scariolo come nuovo allenatore, poi l’avvento di Nico Mannion che però è stato frenato da un virus post-Olimpiadi che gli ha impedito di essere in campo, e potrebbe impedirglielo a lungo. È invece rimasto Milos Teodosic, chiaramente una garanzia e il vero leader delle V nere; l’obiettivo è quello di vincere lo scudetto e volare finalmente in Eurolega attraverso la Eurocup, qu siamo solo all’inizio del percorso ma le prime partite possono già essere indicative…

