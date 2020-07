Diretta Venezia Empoli/ Streaming video DAZN: verso i playoff? (Serie B)

Venezia Empoli, in diretta alle ore 21.00 dallo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto, è una delle partite in programma per la trentaduesima giornata della Serie B 2019-2020, che si disputa per intero stasera, venerdì 3 luglio. Il Venezia con 39 punti e l’Empoli con 42 al momento sono entrambe nel ‘limbo’ tra playoff e playout: l’esito della sfida Venezia Empoli certamente ci potrebbe aiutare a capire chi ha le maggiori possibilità di puntare ancora all’obiettivo massimo e chi invece dovrà soprattutto pensare a non farsi risucchiare verso il basso. Classifica alla mano è il Venezia a rischiare di più, ma gli uomini di Dionisi sono ripartiti molto bene, come hanno confermato anche lunedì sera vincendo sul campo del Livorno: ora dunque per i lagunari la salvezza è più vicina e continuando a fare bene si può sperare anche in qualcosa in più. L’Empoli invece arriva da un pareggio a Pescara che non ha modificato la situazione: i playoff restano vicini, ma i toscani dovranno fare uno sforzo in più per riuscire a raggiungerli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Empoli non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA EMPOLI

Scoprendo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Venezia Empoli, nella difesa lagunare una novità forzata sarà certamente dovuta alla squalifica di Modolo. La squadra di mister Dionisi d’altronde sta facendo molto bene nelle ultime settimane e di conseguenza ci aspettiamo poche novità, sia pure tenendo conto del turnover. L’assetto tattico sarà il 4-3-1-2 e soprattutto in attacco ci potrebbero essere delle novità dal primo minuto di gioco. Nel 4-3-3 dell’Empoli allenato da Marino ci attendiamo poche novità fra difesa e centrocampo, mentre la rotazione potrebbe essere più evidente in attacco, dove potrebbero esserci almeno cinque uomini in corsa per tre maglie, cioè Bajrami, Moreo, Mancuso, Tutino e Ciciretti, dunque gli ultimi dubbi dell’allenatore per le scelte di formazione dal primo minuto saranno sciolti solamente in extremis.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine osserviamo anche il pronostico su Venezia Empoli. Secondo quanto riferiscono le quote dell’agenzia Snai, sono favoriti gli ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 2,55, mentre poi si sale a 2,95 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,00 volte la posta in palio in caso di vittoria del Venezia (segno 1).



