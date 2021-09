DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA/ Streaming video tv: Reyer punta sulla continuità

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: LA CONTINUITÀ

Naturalmente una delle notizie in Venezia Fortitudo Bologna riguarda la continuità che ancora una volta la Reyer ha deciso di confermare per la prossima stagione. Ormai la società lagunare rappresenta un unicum nel basket italiano: i volti principali del roster a disposizione di Walter De Raffaele, giunto al sesto anno da allenatore della squadra (e ce ne sono cinque da vice), sono gli stessi che hanno caratterizzato gli ultimi anni di Venezia. Da Stefano Tonut a Andrea De Nicolao passando per Valerio Mazzola, Mitchell Watt, Michael Bramos, Austin Daye e Julyan Stone: tutti giocatori che avrebbero potuto partire nel corso dell’estate, e che invece sono rimasti. Oggi però troviamo anche giocatori nuovi, che hanno rafforzato l’impianto: colpo importante con Jeff Brooks, in arrivo dall’Olimpia Milano e elemento della nostra nazionale, poi abbiamo l’ex Trento Victor Sanders e ancora il lituano Martynas Echodas, il greco Vasilis Charalampopoulos e soprattutto Tarik Phillip, playmaker che l’anno scorso ha vestito la maglia del Tofas Bursa. Il roster sembra dunque più profondo rispetto a quello che si è fermato alla semifinale playoff l’anno scorso, il campo come sempre ci darà le sue risposte… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Fortitudo Bologna non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SI APRE LA SUPERCOPPA

Venezia Fortitudo Bologna è in diretta dal Taliercio, alle ore 19:30 di venerdì 3 settembre: con questa partita si apre ufficialmente la Supercoppa basket 2021, il primo appuntamento nella stagione della pallacanestro italiana. Si affrontano due società storiche, che però stanno affrontando momenti diversi: pur eliminata in semifinale ai playoff, la Reyer si conferma una serissima candidata allo scudetto e non solo, ancora una volta ha scelto di proseguire con la continuità degli ultimi anni e questo può essere un fattore non da poco sulla strada che deve portare ad altri titoli e alla consacrazione.

Per la Fortitudo invece si segnala soprattutto il grande ritorno di Jasmin Repesa, ma le premesse sono quelle di un 2020-2021 semidisastroso: un progetto tecnico accantonato praticamente subito, una salvezza risicata e ottenuta solo alla penultima giornata (anche se poi sarebbero potuti arrivare i playoff), una dimensione internazionale totalmente da ritrovare. La diretta di Venezia Fortitudo Bologna è solo la prima, ma potrà già darci indicazioni interessanti e dunque andiamo a vedere quali siano i temi principali legati alla partita.

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Con Venezia Fortitudo Bologna si apre dunque la Supercoppa basket 2021: il primo dato che dobbiamo riportare riguarda il fatto che la Reyer è costretta a giocare anche la fase a gironi della competizione. Questo perché il pass per i quarti è andato a Brindisi: la Happy Casa infatti è stata eliminata in semifinale playoff esattamente come gli orogranata, ma rispetto a loro aveva fatto meglio in regular season e dunque, ufficialmente, è la terza classificata nell’ultimo campionato. In questo gruppo A è compresa anche Reggio Emilia.

Naturalmente i favori del pronostico vanno alla Reyer che però dovrà stare attenta, perché la Fortitudo Bologna rimane un brutto cliente e, nonostante le cose non siano andate come sperato l’anno scorso, riparte dall’entusiasmo per il grande ritorno di Repesa, allenatore dell’ultimo scudetto e che nella stagione appena trascorsa ha condotto Pesaro alla finale di Coppa Italia. Venezia è molto rodata: ha confermato Walter De Raffaele nonostante le voci di addio e il parco giocatori è molto simile a quello che ha affrontato le ultime stagioni, e che dunque nel 2019 ha vinto lo scudetto. Un punto di partenza che potrebbe lanciare bene la nuova annata dei lagunari, ma intanto qui si gioca tra poco la prima partita e sarà interessante vedere come andranno le cose.

