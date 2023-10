DIRETTA VENEZIA HAPOEL TEL AVIV/ Video streaming tv: parla Neven Spahija (Eurocup, 17 ottobre 2023)

DIRETTA VENEZIA HAPOEL TEL AVIV: PARLA SPAHIJA

Si avvicina la diretta di Venezia Hapoel Tel Aviv, ma noi facciamo un passo indietro alla sala stampa del Taliercio per rileggere le dichiarazioni del coach della Reyer Venezia, Neven Spahija, al termine della sconfitta contro il Paris Basketball: “Prima di tutto faccio le congratulazioni a Parigi, fin dall’inizio è partita molto forte e con un piano gara chiaro. Sono riusciti a vincere la partita proprio nel finale del match. Però da parte mia, devo congratularmi tantissimo con la mia squadra per lo sforzo e il desiderio di vittoria espressi. Noi abbiamo commesso alcuni errori, ma già prima della partita abbiamo avuto problemi fisici e poi durante la partita abbiamo perso anche O’Connell, che a Pesaro ha giocato 22 minuti e oggi appena 18”.

Spissu e Janelidze non erano disponibili per infortunio”. La situazione era oggettivamente difficile quindi per Venezia: “Penso che il pubblico abbia capito che eravamo in una situazione di emergenza, tant’è che soli 4 giocatori sono andati a referto. Una cosa che non mi era mai capitata. A Pesaro abbiamo avuto qualcosa in meno dal quintetto base, però la panchina era riuscita 32 dei 76 punti che ci hanno permesso di portare a casa la partita. Questa sera non abbiamo avuto giocatori in rotazione. Adesso non posso dire che è colpa della panchina perché con rotazioni così risicate non siamo riusciti a proporre il nostro gioco”, aveva concluso la sua analisi coach Spahija. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA HAPOEL TEL AVIV STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Hapoel Tel Aviv sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Venezia Hapoel Tel Aviv, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv

VENEZIA HAPOEL TEL AVIV: PER LA PRIMA VITTORIA!

Venezia Hapoel Tel Aviv, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 17 ottobre 2023, si gioca presso il Taliercio per la terza giornata del girone A di Eurocup 2023-2024. La prima notizia è proprio questa: nel calendario originale questo incontro sarebbe stato in Israele, ma è stata disposta l’inversione di campo e quindi l’appuntamento è in casa della Umana Reyer Venezia. Già riuscire a giocare è una notizia eccellente in questo periodo così drammatico per la storia di Israele, anche se possiamo solo immaginare quale possa essere lo stato d’animo che pervade l’Hapoel Shlomo Tel Aviv.

In avvicinamento alla diretta di Venezia Hapoel Tel Aviv, provando a concentrarci adesso sull’aspetto più prettamente sportivo, ecco che per la Reyer bisogna provare ad invertire la tendenza, perché finora il cammino nella nuova Eurocup ha portato a Venezia due sconfitte su altrettante partite disputate e naturalmente con un trend del genere non si andrebbe da nessuna parte. Gli israeliani invece avevano debuttato due settimane fa con una vittoria, poi comprensibilmente non hanno giocato nella seconda giornata e ora tornano in campo: cosa succederà nella diretta di Venezia Hapoel Tel Aviv?

DIRETTA VENEZIA HAPOEL TEL AVIV: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Hapoel Tel Aviv, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato decisamente deludente per la Umana Reyer Venezia. Due settimane fa, il debutto dei lagunari vide la sconfitta per 76-69 sul campo degli inglesi del London, partita nella quale Venezia ha giocato bene a lungo, ma ha ceduto nel finale; settimana scorsa ecco invece una beffarda sconfitta casalinga per 75-81 contro i francesi del Paris, bisogna invertire la tendenza, magari approfittando (dal punto di vista sportivo è perfettamente lecito) del momento comprensibilmente difficile per l’Hapoel Tel Aviv.

Tutto questo è ancora più importante con la nuova formula della Eurocup. Restano i due gironi da dieci squadre ciascuno, per diciotto partite da disputare nella stagione regolare. Tuttavia sarà un cammino molto più selettivo: prima infatti si qualificavano per la fase ad eliminazione le prime otto di ogni gruppo, mentre da questa Eurocup 2023-2024 verranno eliminate subito ben quattro squadre per ogni girone, quindi è necessario arrivare almeno sesti; inoltre, le prime due in classifica di ogni girone si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le formazioni che si classificheranno dal terzo al sesto posto giocheranno in precedenza un turno di spareggio playoff. La posta in palio di ogni partita quindi è più significativa, con questa consapevolezza vivremo la diretta di Venezia Hapoel Tel Aviv.











