Diretta Venezia Inter/ Streaming video tv: gran momento per i nerazzurri (Serie A)

DIRETTA VENEZIA INTER: NERAZZURRI VICINI ALLA VETTA!

Venezia Inter si gioca in diretta dallo stadio Penzo, alle ore 20:45 di sabato 27 novembre: uno degli anticipi nella 14^ giornata di Serie A 2021-2022 ci mette di fronte a una sfida che non avveniva da tempo, perché i lagunari mancavano da parecchi anni al massimo campionato. È un grande periodo per l’Inter: settimana scorsa i nerazzurri hanno inflitto la prima sconfitta al Napoli portandosi a -4 dalla coppia di testa, mercoledì si sono qualificati agli ottavi di Champions League dopo tre tentativi falliti, e dunque Simone Inzaghi si gode ora i frutti del lavoro sapendo però di doversi confermare.

Probabili formazioni Venezia Inter/ Quote: Caldara vs Ranocchia, il duello in difesa

Per il Venezia in prospettiva va forse anche meglio: nell’ultima giornata di Serie A i veneti sono andati a vincere a Bologna, un altro colpo importantissimo dopo la vittoria sulla Roma. La classifica è ottima: 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, contro ogni previsione Paolo Zanetti sta portando la sua squadra a un livello superiore. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Venezia Inter; mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo a fare qualche rapida analisi sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER/ Diretta tv, ci sarà spazio per Correa?

DIRETTA VENEZIA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Inter, vista la fascia oraria del sabato sera, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, e quindi sarà un appuntamento per i clienti Sky che potranno utilizzare anche l’applicazione Sky Go per la mobilità, senza costi aggiuntivi; inoltre ricordiamo che tutte le partite di campionato sono accessibili anche agli abbonati di DAZN, che su questa piattaforma potranno seguire il match in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Bologna Venezia (risultato finale 0-1): decide Okereke nel secondo tempo!

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER

Potrebbe non farcela Crnigoj in casa veneta, dunque per Venezia Inter Zanetti potrebbe puntare su Ampadu schierato a centrocampo, con Vacca come sempre in qualità di regista e Busio sul centrosinistra. In porta ci sarà Sergio Romero, davanti a lui Caldara – ormai diventato titolare – fa coppia con Ceccaroni al centro, Pasquale Mazzocchi e Haps dovrebbero invece essere i due terzini; davanti, Okereke sarà il centravanti ma in caso di titolarità di Thomas Henry si sposterebbe a sinistra, dove al momento schieriamo Johnsen con Aramu che naturalmente completa il tridente.

Nell’Inter è ancora out De Vrij: tocca sempre a Ranocchia sostituirlo, stavolta potrebbe riposare Alessandro Bastoni con D’Ambrosio pronto a subentrare, conferma per Skriniar e Handanovic. Poi Inzaghi ha i soliti ballottaggi aperti: a centrocampo quello tra Arturo Vidal e Calhanoglu (e occhio a Gagliardini), sulle fasce Dumfries-Darmian e Perisic-Dimarco, poi davanti Joaquin Correa potrebbe prendere la maglia di Lautaro Martinez con la conferma di Dzeko, che mercoledì ha consegnato gli ottavi di Champions League all’Inter con una doppietta.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Venezia Inter: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 8,00 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 5,00 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 1,38 volte il valore della vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA