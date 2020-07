Diretta Venezia Juve Stabia/ Streaming video DAZN: uno spareggio salvezza (Serie B)

Venezia Juve Stabia è in diretta dallo stadio Penzo, e va in scena alle ore 21:00 di venerdì 24 luglio per la 36^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Letteralmente una sfida diretta per la salvezza: i lagunari sono reduci dall’importantissimo colpo di La Spezia e grazie alla vittoria di misura sono riusciti a rimanere fuori dalla zona playout, adesso però devono difendere questo prezioso margine negli ultimi 270 minuti della stagione regolare e una delle avversarie da tenere alle spalle è proprio la Juve Stabia, che tra alti e bassi potrebbe anche salvarsi subito. Le Vespe hanno ottenuto un prezioso successo la scorsa settimana, battendo il Chievo al Romeo Menti: fanno ora la corsa sul Perugia e sullo stesso Venezia, perché battendolo lo aggancerebbero in classifica. Vedremo allora quello che succederà nell’attesa e delicata diretta di Venezia Juve Stabia; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo fare una valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Juve Stabia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva del portale DAZN, attivo dallo scorso anno e che trasmette tutte le partite del torneo cadetto (con l’anticipo che va sulla televisione nazionale). Di conseguenza il solo modo per assistere alle immagini è quello di sottoscrivere un abbonamento e avvalersi del servizio di diretta streaming video, utilizzando cioè dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVE STABIA

Anche per Venezia Juve Stabia Alessio Dionisi conferma il rombo di centrocampo, e potrebbe dare spazio agli stessi undici che hanno vinto al Picco: quindi Lakicevic e Molinaro come terzini di una difesa completata dal portiere Lezzerini e dai centrali Riccardi e Ceccaroni, in mezzo al campo la regia di Vacca con il supporto di Maleh e Lollo che giocheranno come mezzali, Aramu il trequartista a lanciare i due attaccanti Alessandro Capello e Longo. Come possibili alternative ci sono soprattutto Suciu, Firenze e Monachello ma probabilmente il tecnico li utilizzerà a partita in corso, come avvenuto venerdì scorso. Fabio Caserta perde invece Di Mariano, squalificato: per completare il tridente avanzato sono due le alternative, quella naturale prevede Melara mentre l’altra porta ad Alessandro Rossi, che potrebbe giocare in coppia con Alessandro Rossi spostando Bifulco sulla trequarti. Mastalli, Calò e Mallamo dovrebbero nuovamente comporre la linea mediana delle Vespe; Pasquale Fazio e Allievi agiranno come laterali in difesa mentre Troest e Tonucci saranno i centrali davanti a Provedel.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le sue quote per un pronostico su Venezia Juve Stabia, dicendoci che i lagunari sono leggermente favoriti: vale 2,35 volte la somma investita l’eventualità del segno 1, che regola la vittoria interna, mentre per l’affermazione dei campani la vincita ammonterebbe a 3,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno pari a 2,90 volte la giocata con questo bookmaker.



