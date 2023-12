DIRETTA/ Venezia Lecco video streaming tv: abbiamo 4 precedenti recenti (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA VENEZIA LECCO: TESTA A TESTA

La rivalità calcistica in questa diretta di Venezia Lecco ha scritto quattro capitoli intensi, con entrambe le squadre che hanno saputo alternarsi sul palcoscenico della vittoria. Sin dal 2007, l’anno in cui questi due club hanno iniziato a confrontarsi, si è dipanata una storia fatta di partite emozionanti e risultati incerti. Il bilancio complessivo di quattro incontri presenta un equilibrio sorprendente, con due vittorie per il Venezia e altrettante per il Lecco. Questo scenario evidenzia la competizione serrata tra le due squadre, che si sono dimostrate capaci di imporsi l’una sull’altra nel corso degli anni.

La prima sfida tra Venezia e Lecco ha avuto luogo nel 2007, e da allora ogni incontro è stato un tassello nel tessuto di questa rivalità sempre più accesa. Ogni vittoria, ogni pareggio e ogni sconfitta hanno contribuito a plasmare il racconto di questo duello calcistico. La storia di questi incontri è segnata da momenti cruciali, dai gol che hanno acceso le emozioni dei tifosi alle manovre tattiche che hanno definito le partite. Nel corso degli anni, le dinamiche tra le due squadre sono cambiate, creando aspettative e suspense ogni volta che si avvicina una nuova sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

VENEZIA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BELLA SFIDA

Venezia Lecco, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata di Serie B. La sconfitta a Cremona, anche se dolorosa, poteva essere digerita essendo arrivata da una diretta concorrente. Tuttavia, la sconfitta al Penzo contro il Sudtirol ha lasciato un sapore amaro e soprattutto è stata inaspettata. Nonostante la doppietta di Gytkjaer, che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Rauti, non è stato sufficiente per evitare la sconfitta contro un ottimo SudTirol. Grazie alle contemporanee scivoloni delle dirette concorrenti, la squadra di mister Vanoli conserva il secondo posto con 33 punti, a soli 2 punti dal Parma capolista. C’è un’occasione d’oro, ancora al Penzo, per recuperare i 3 punti contro il Lecco.

Anche il Lecco ha subito due sconfitte consecutive, prima contro la Sampdoria al Ferraris per 2-0 e poi, nell’ultimo turno, ha subito una clamorosa rimonta in casa contro la Ternana. Nonostante il vantaggio di 2-0 all’intervallo, la squadra di mister Bonazzoli è stata raggiunta dalla doppietta di Raimondo nella ripresa e ha subito il gol decisivo di Luperini per il 2-3 finale. Attualmente, il Lecco si trova penultimo, a pari punti con Spezia e Ascoli, ma la classifica nella zona retrocessione è molto combattuta. Affrontare Venezia sarà una sfida impegnativa.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Venezia Lecco, match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bertinato; Zampano, Svoboda, Altare, Sverko; Ellertsson, Tessmann, Andersen, Pierini; Gytkjaer, Johnsen. Risponderà il Lecco allenato da Federico Bonazzoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Guglielmotti, Crociata, Ionita, Lepore; Novakovich, Di Stefano.

VENEZIA LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











