Diretta Venezia Lietkabelis/ Streaming video tv: torna la Eurocup (basket)

Venezia Lietkabelis, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 22 novembre 2022, si gioca presso il Taliercio, casa della Reyer Venezia, per la quinta giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, la Coppa di basket che torna protagonista oggi dopo le due settimane di sosta per le Nazionali. Giova dunque rinfrescare la memoria per presentare la diretta di Venezia Lietkabelis, partita che vedrà affrontarsi due formazioni al momento appaiate in classifica. Infatti, la Umana Reyer Venezia e il 7Bet-Lietkabelis Panevezys finora vantano due vittorie e altrettante sconfitte in quattro partite giocate in questa Eurocup.

Avvicinandoci alla sfida tra i lagunari e i lituani, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il cammino è solo alle prime battute, ma naturalmente vincere in casa contro una squadra con la stessa classifica sarebbe fin d’ora prezioso: che risposte ci darà la diretta di Venezia Lietkabelis?

VENEZIA LIETKABELIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Lietkabelis sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Venezia Lietkabelis, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA VENEZIA LIETKABELIS: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Venezia Lietkabelis, abbiamo già evidenziato che per la Umana Reyer finora la Eurocup 2022-2023 ha riservato un perfetto equilibrio tra gioie e dolori. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, la Reyer è in crescita dopo un brutto inizio: due sconfitte iniziali, cioè il beffardo 81-80 in Germania sul campo dell’Ulm e il ko casalingo per 73-79 contro il Bourg en Bresse, alle quali hanno fatto seguito le vittorie per 80-85 sul campo dei rumeni del Cluj-Napoca e per 76-68 al Taliercio contro l’Olimpia Lubiana a inizio novembre, prima della sosta.

Il Lietkabelis Panevezys invece finora ha sempre rispettato il fattore campo e dalle parti di Venezia sono autorizzati a sperare che questo succeda anche oggi: in casa infatti sono arrivate per i lituani le vittorie 80-76 contro l’Ulm e 89-84 contro il Cluj-Napoca, mentre in trasferta il Lietkabelis ha perso per 82-71 sul campo del Prometey e per 86-73 a Bourg en Bresse. Questo è il contesto nel quale si svilupperà la partita, stasera sarà il campo a dirci la verità circa la diretta di Venezia Lietkabelis…











