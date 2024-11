DIRETTA LIETKABELIS VENEZIA: PER PROSEGUIRE LA MARCIA!

Ci fa compagnia la diretta Liektabelis Venezia, in programma alle ore 18:00 italiane di giovedì 28 novembre 2024: alla Kalnapilio Arena di Panevezys, in Lituania, si gioca per la nona giornata nel girone B di basket Eurocup 2024-2025, una partita di fondamentale importanza per una Reyer che chiude questa sera il percorso di andata nella prima fase e, dopo aver battuto il Turk Telekom, spera in un secondo successo consecutivo per trovare ritmo in una competizione che fino a questo momento l’ha vista arrancare, tanto che se il girone si chiudesse oggi Venezia non si qualificherebbe ai playoff, replicando il risultato dello scorso anno.

È una Reyer ancora in costruzione, così potremmo dire, che ha pagato dazio agli infortuni ma anche ai cambiamenti nel roster che sono avvenuti in estate; record ancora negativo in Eurocup ma la possibilità concreta di entrare nelle prime sei della classifica, anche perché il Lietkabelis è sotto nella graduatoria e sta facendo peggio, deve recuperare una partita ma è quella contro il Valencia finora imbattuto. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta Liektabelis Venezia, intanto possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questo tardo pomeriggio della Kalnapilio Arena di Panevezys.

DIRETTA LIETKABELIS VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre per assistere in tv alla diretta Lietkabelis Venezia avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: nel nostro Paese la Eurocup, almeno per quanto riguarda le partite delle nostre squadre, viene infatti garantita dai canali di Sky Sport e questa emittente mette a disposizione anche il servizio di diretta Lietkabelis Venezia streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che su www.euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare da tabellino play-by-play e boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA LIETKABELIS VENEZIA: REYER ALL’INSEGUIMENTO

Per la diretta Lietkabelis Venezia il tema principale è sicuramente quello della classifica: la Reyer come detto sarebbe fuori dai playoff e sarebbe certamente una grande delusione se questo obiettivo dovesse sfumare per il secondo anno consecutivo, ricordiamo che ancora ai tempi di Walter De Raffaele questa squadra era stata costruita con il chiaro obiettivo di vincere la Eurocup e arrivare così a disputare l’Eurolega, i passi della società sono chiari almeno nelle ambizioni ma fino a questo momento è lecito dire che Venezia non sia riuscita a spostare l’asticella, come invece hanno fatto altre realtà come il Paris, chiaro esempio, e alcune delle rivali in questo torneo.

La Reyer ha ripreso la sua marcia in un campionato che allo stesso modo aveva iniziato male, se in Serie A1 ci si aspetta che la squadra orogranata vada ai playoff senza troppi patemi lo stesso non si può dire della Eurocup, perché in ambito internazionale c’è una fisicità diversa e anche le nostre squadre che sono impegnate in Eurolega faticano a prendere il ritmo giusto. Detto questo, c’è ancora tutto il tempo per recuperare la situazione e finalmente arrivare a giocare quella che potremmo definire la post season, chiaramente la diretta Liektabelis Venezia sarà da non sbagliare per avvicinare l’obiettivo.