DIRETTA VENEZIA MILAN/ Video streaming tv: l’arbitro al Penzo è Massimiliano Irrati

DIRETTA VENEZIA MILAN: PIOLI SCATENATO!

Venezia Milan sarà diretta da Massimiliano Irrati coadiuvato da Valerio Colarossi e Mattia Scarpa. Il quarto uomo sarà Francesco Meraviglia con Paolo Silvio Mazzoleni Var e Giovanni Baccini Avar. Irrati è nato a Firenze il 27 giugno del 1979. Nel 2004 debutta in Serie D per arrivare in C tra i professionisti tre anni dopo. In B arriva nel 2011 e in A nel 2013 con la nomina ad arbitro internazionale nel 2017. L’esordio in campo internazionale è arrivato il 22 febbraio del 2017 nella sfida San Marino Andorra terminata col risultato finale di 0-2.

Il fischietto ha vinto nel 2013 il Premio Giorgio Bernardi e nel 2018 il Premio Giovanni Mauro. Si tratta di un arbitro che non si fa problemi a tirare fuori i cartellini quando necessario, infatti in 292 partite ha ammonito addirittura per 1293 volte. Sono 52 i rossi per doppia ammonizione e 49 i rossi diretti. È un arbitro che riesce sempre a stare sull’azione, anche se a volte risulta troppo fiscale. Nell’ultima settimana è stato protagonista delle polemiche in sala var per la gara Juventus Napoli e un rigore non fischiato ai bianconeri per evidente fallo di mano di Dries Mertens.

DIRETTA VENEZIA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

I telespettatori potranno seguire la diretta di Venezia Milan in streaming video e tv in due modi: attraverso DAZN e Sky. Il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, infatti, verrà trasmesso da entrambe le piattaforme. Nel primo caso accedendo all’applicazione sulla propria smart tv o collegando il proprio apparecchio televisivo ad una console come Xbox o Playstation, ad un TimVision Box, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick oppure in streaming sul proprio smartphone o pc attraverso il sito ufficiale e le app dedicate. Nel secondo caso collegandosi direttamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) oppure in streaming su Sky Go.

Venezia Milan, in diretta domenica 9 gennaio alle 12.30 allo Stadio Pierluigi Penzo, è una delle gare valide per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria contro la Roma, vogliono continuare la loro corsa verso la vetta della classifica, approfittando del fatto che la capolista Inter nello scorso turno è stata costretta a rimanere ai box in virtù dei casi di Covid-19 registrati tra le fila del Bologna. Attualmente soltanto un punto separa le due squadre. Il 2021 per gli uomini di Stefano Pioli è iniziato nel migliore dei modi ed adesso è tempo dunque di trovare continuità.

Nel turno dell’Epifania, invece, i lagunari non hanno avuto modo di scendere in campo nello scontro diretto per la salvezza contro la Salernitana, poiché quest’ultima è stata falcidiata dal Covid-19. Uno stop che non ci voleva per la squadra di Paolo Zanetti, che non vince in campionato da sei giornate: nell’ultima del 2021 era arrivata la brutta sconfitta contro la Lazio. Adesso gli arancioneroverdi si troveranno di fronte ad un’altra compagine sulla carta nettamente superiore: il Milan. Per portare a casa punti dovranno fare gli straordinari.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Venezia Milan, in virtù di positività al Covid-19, infortuni e impegni ravvicinati, sono un vero e proprio terno a lotto. Ad avere meno problemi sono i padroni di casa, in quanto non hanno giocato nel turno precedente e devono fare i conti soltanto con le assenze degli squalificati Kiyine, Caldara, Tessmann.

Il tecnico Paolo Zanetti schiererà il consueto 4-3-3: Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Per gli ospiti invece è ancora emergenza in difesa. La lista degli assenti è lunga, con Tatarusanu, Ballo-Toure, Kjaer, Romagnoli, Tomori, Calabria, Bennacer, Kessie, Pellegri e Plizzari out, e non c’è spazio per il turn-over. L’allenatore Stefano Pioli dovrà arrangiarsi e presumibilmente disegnerà in questo modo il suo 4-2-3-1: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud

DIRETTA VENEZIA MILAN, LE QUOTE DELLA PARTITA

Per coloro che volessero scommettere sul risultato della diretta Venezia Milan, gara in programma domenica 9 gennaio alle 12.30, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei lagunari con il segno 1 viene proposta a 5,75; il pari con il segno X viene proposto a 4,00; la vittoria dei rossoneri con il segno 2 viene proposta a 1,55.



