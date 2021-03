Diretta Venezia Milano/ Streaming video tv: che spettacolo al Taliercio! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA MILANO: FUGA OLIMPIA OPPURE…

Venezia Milano, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Carmelo Lo Guzzo e Guido Federico Di Francesco, va in scena alle ore 17:30 di domenica 28 marzo: al Taliercio è un big match per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, un dei due vista la presenza del derby di Bologna nel turno. L’Olimpia, reduce dall’impegno di Eurolega nei Paesi Baschi, ha la possibilità di allungare in maniera netta e definitiva su una grande rivale, forse ancora oggi la più accreditata in chiave scudetto; sono tre le partite di vantaggio su Brindisi che però ne ha una in meno, Ettore Messina adesso sente davvero vicino l’obiettivo di avere il fattore campo anche nell’eventuale finale.

La Reyer è in grande ascesa, lo ha più volte dimostrato e domenica scorsa ha vinto nettamente a Trieste; rimane agganciata alle primissime posizioni ma sa che la classifica è corta e non potrà distrarsi troppo, inoltre spera anche di vendicare la partita di andata. Aspettando quindi che la diretta di Venezia Milano prenda il via, proviamo a vedere quali possano essere i temi principali di una partita che certamente sarà entusiasmante a prescindere da come poi effettivamente andranno le cose sul parquet del Taliercio…

DIRETTA VENEZIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Milano sarà trasmessa da Eurosport 2, canale accessibile ai clienti Sky che lo troveranno al numero 211 del loro decoder; possiamo inoltre ricordare che gli appassionati avranno come di consueto la grande occasione di seguire il match previo abbonamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutti i match di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori sul parquet e la classifica del campionato.

DIRETTA VENEZIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Milano è uno spettacolo, perché mette a confronto le due squadre che hanno vinto gli ultimi quattro scudetti: questo non deve mai essere dimenticato anche se oggi la geografia della Serie A1 di basket ci sta proponendo altre realtà che si stanno affacciando o comunque stanno tornando grandi. Per l’Olimpia, come abbiamo detto, questa partita potrebbe rappresentare l’ultimo vero ostacolo verso la chiusura dei conti in termini di primo posto in regular season, chiaramente il gruppo di Milano sa bene che anche non avendo il fattore campo nella finale scudetto sarebbe superiore ma sarebbe meglio, anche per lanciare un messaggio agli avversari, iniziare i playoff con la testa di serie numero 1 che era quello che tutti gli addetti ai lavori si aspettavano. Venezia ormai sa bene che la vetta al termine della regular season non è più affar suo, perché ha perso troppo tempo nel girone di andata; l’obiettivo di Walter De Raffaele deve essere quello di strappare il fattore campo almeno al primo turno dei playoff (dunque entrare nelle prime quattro) e magari blindarlo anche per la semifinale, ma qui toccherebbe arrivare secondi per averne la certezza e Brindisi ha ben altre idee. Tra poco comunque si gioca, vedremo come andranno le cose al Taliercio…



