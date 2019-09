Diretta Venezia Pisa/ Streaming video e tv: nerazzurri per la rivincita (Serie B)

Venezia Pisa, diretta da Di Martino, sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Lagunari in ripresa e capaci di ottenere la loro seconda vittoria nelle ultime quattro partite, espugnando il campo della rivelazione Virtus Entella. 0-2, un gol per tempo con Alessandro Capello e Bocalon che hanno garantito un balzo in avanti in classifica significativo per la squadra di Alessio Dionisi. Dall’altra parte il Pisa ha mancato il salto di qualità in un tiratissimo derby contro l’Empoli. Sconfitta 2-3 amara per i tifosi, la prima per i nerazzurri, soprattutto per le modalità con la quale è maturata. Il Pisa ha subito l’1-2 di Leonardo Mancuso al 91′, ma al 93′ sembrava essere riuscito a strappare con un gol di Marconi (quota 7 nel suo straordinario campionato, con tre doppiette consecutive) l’insperato pareggio. Ma al 95′ Frattesi ha gelato l’Arena Garibaldi e costretto il Pisa a staccarsi dal treno d’alta classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Pisa, sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN, che detiene l’esclusiva per la trasmissione dei match del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PISA

Le probabili formazioni di Venezia Pisa, in programma sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. 4-3-3 per il Venezia di Alessio Dionisi schierato con: Lezzerini, Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni, Fiordilino, Vacca, Lollo, Capello, Bocalon, Montalto. 4-3-1-2 per il Pisa allenato da Luca D’Angelo schierato con: Gori, Belli, Aya, Benedetti, Lisi, Marin, Gucher, Di Quinzio, Minesso, Fabbro, Marconi.





