Diretta Venezia Pordenone/ Streaming video DAZN: quote, lagunari favoriti (Serie B)

Venezia Pordenone sarà diretta dal signor Rapuano. Al Pier Luigi Penzo di Venezia, martedì 29 settembre, con calcio d’inizio che sarà battuto alle 21.00 si gioca uno dei derby del Triveneto con la formazione neroverde lagunare che ospita i friulani del Pordenone. Un match che mette di fronte due formazioni attualmente appaiate in classifica a quota 12 punti, insieme ai liguri dell’Entella Chiavari, con la compagine allenata da Alessio Dionisi che è reduce da una sconfitta esterna per 3 – 2 sul campo del Crotone, mentre il Pordenone non è riuscito ad andare oltre il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cittadella. La gara è inserita nel calendario della Xa giornata di andata e entrambe le formazioni si presentano sul terreno di gioco con la voglia di staccare in classifica la diretta avversaria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Pordenone, martedì 29 ottobre alle 21.00, potrà essere vista in diretta tv in esclusiva dagli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguire la diretta di questa gara in diretta streaming video via internet. Da qualche settimana la visione di DAZN è resa possibile, per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto questo abbonamento speciale, con la visione disponibile sul canale 209 della piattaforma satellitare.

Entrambe le formazioni nelle ultime cinque gare disputate hanno subito una sola sconfitta; il Venezia ha ottenuto due successi ed altrettanti pareggi, mentre il Pordenone una sola vittoria a fronte di tre pareggi. Un ruolino di marcia che sia Dionisi che Tesser vogliono migliorare già a partire da questa gara. Nella gara giocata allo stadio Scida di Crotone si sono avute molte emozioni, con una “girandola” di situazioni che alla fine hanno visto soccombere la formazione di Dionisi per 3 – 2. I lagunari erano stati bravi a passare in vantaggio per primi grazie alla rete di Arami messa a segno dopo 10 minuti di gioco, poi il Crotone era riuscito a ribaltare il risultato con due reti di Simy, la prima al 35esimo del primo tempo e la seconda al decimo minuto della ripresa. I veneziani avevano reagito a questo controsorpasso portando la gara in parità con una rete di Capello al 23esimo e pensavano di potersi portare a casa 1 punto, ma al 40esimo della ripresa è arrivata la rete di Golemic che ha dato i tre punti alla formazione di Stroppa. Alla Dacia Arena di Pordenone la formazione di Tesser ha giocato una gara durissima contro il Cittadella, una vera e propria battaglia, al termine della quale le due formazioni hanno dovuto accontentarsi di 1 punto ciascuna. Il Pordenone ha avuto delle buone occasioni ma il portiere del Cittadella, Paleari, ha sempre sventato i tiri dei locali, così come ha fatto, dalla parte opposta, l’estremo difensore del Pordenone, Di Gregorio.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PORDENONE

Nella gara del Penzo, il Venezia di mister Dionisi conferma il 4-3-1-2 nel quale davanti a Lezzerini, estremo difensore dei lagunari, si schierano i due esterni Fiordaliso e Ceccaroni e i centrali Cremonesi e Modolo. Linea di centrocampo che vede la presenza di Zuculini, Lollo e Di Mariano, mentre Aramu agirà come di consueto alle spalle di una coppia d’attacco con Capello sulla destra e Montalto sulla sinistra. Stesso schema 4-3-1-2 anche per gli ospiti allenati da Tesser. Linea difensiva con Barison e Semenzato esterni e De Agostini e Camporese davanti a Di Gregorio in porta. Davanti alla difesa un tridente nel quale Tesser ha scelto di schierare Mazzocco, Gavazzi e Pasa, mentre a ricoprire il ruolo di trequartista sarà Monachello dietro alla coppia di punte Strizzolo e Ciurria confermati dopo la gara con il Cittadella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la gara che si gioca al Pier Luigi Penzo tra il Verona ed il Pordenone, l’agenzia di scommesse Snai ha individuato la favorita nella formazione di casa la cui vittoria viene quotata 2,20 mentre il successo della squadra in trasferta è quotato 3,50. La quotazione riservata al pareggio è stata invece fissata da Snai a 3,05.



