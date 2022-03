DIRETTA/ Venezia Sampdoria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA VENEZIA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sfida per la salvezza, la diretta di Venezia Sampdoria mette di fronte due squadre in grande difficoltà. Entrambe sono reduci da tre sconfitte di fila ed entrambe devono vincere per cambiare la loro stagione. I lagunari a oggi sarebbero retrocessi e hanno 22 punti a fronte di 5 successi, 7 pari e 16 ko. Un percorso del quale alla fine ci si può anche accontentare per ora considerando la promozione a sorpresa dello scorso anno e il ritorno in A a decenni dall’ultima volta. L’essere già abili a salvarsi ancora a fine marzo è qualcosa di importante per la squadra veneta. Dall’altro lato troviamo i blucerchiati che invece di punti ne hanno 26 e che sono dunque sopra di 4 dalla zona retrocessione.

Ci si aspettava sicuramente di più da loro che hanno collezionato 7 vittorie con 5 pari e 17 sconfitte. La Samp ha fatto decisamente meglio in attacco, 37 reti fatte a 25, e leggermente meglio in difesa, 51 gol incassati a 52. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Venezia Sampdoria, poi la partita comincia! VENEZIA (4-2-3-1): Maenpaa; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Ampadu; Aramu, Okereke, Nani; T. Henry. Allenatore: Paolo Zanetti SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo (aggiornamento di Matteo Fantozzi)

DIRETTA VENEZIA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Venezia Sampdoria sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali che trovate al numero 201 oppure 202 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati Sky; come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN che fornisce su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A. In questo caso per vedere la diretta Milan Empoli in streaming video; potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

VENEZIA SAMPDORIA: SAMP CON LE SPALLE AL MURO!

Venezia Sampdoria, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 12.30 presso lo Stadio Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Una gara fondamentale con punti importantissimi in palio: ci si gioca la salvezza, considerando che le formazioni di Zanetti e Giampaolo sono divise da appena quattro punti.

Entriamo nel dettaglio di questa diretta di Venezia Sampdoria e partiamo dai padroni di casa. I lagunari sono terzultimi con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte. La salvezza dista tre punti, ma il momento è dei più neri: tre sconfitte di fila, l’ultima all’Olimpico contro la Lazio per 1-0. La Sampdoria, invece, è sedicesima con 26 punti, raccolti grazie a 7 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte. Tre ko di fila anche per i blucerchiati, l’ultimo quello interno contro la Juventus per 1-3.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SAMPDORIA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Venezia Sampdoria, al via tra pochi minuti al Penzo. Partiamo dai padroni di casa: Zanetti dovrà fare a meno di Lezzerini, Romero, Cuisance e Johnsen. Il modulo sarà ancora una volta il 4-3-3: Maenpaa tra i pali, linea a quattro formata da Ampadu, Caldara, Ceccaroni e Haps. Vacca in vantaggio su Tessmann per la mediana, mentre come mezzali agiranno Crnigoj e Busio. In attacco spazio ad Aramu e Okereke a sostegno di Henry. Tre assenze pesanti per la Sampdoria: out Giovinco, Gabbiadini e Damsgaard. Giampaolo insiste con il 4-3-1-2: Falcone tra i pali, in difesa Bereszynski, Yoshiida, Ferrari e Murru. Rincon in vantaggio su Ekdal per il ruolo di metodista, mentre certi della titolarità Candreva e Thorsby. Ballottaggio tra Sensi e Kabiri per la trequarti, mentre in attacco confermato il tandem Caputo-Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote per le scommesse in perfetto equilibrio in questa diretta Venezia Sampdoria. I bookmakers non vedono una squadra con i favoriti del pronostico per la sfida del Penzo, andiamo ad analizzare i dati offerti dall'agenzia Eurobet: la vittoria del Venezia è data a 2,65, il pareggio è dato a 3,25, mentre la vittoria della Sampdoria è data a 2,65. L'Under 2,5 è quotato 1,90, mentre l'Over 2,5 paga 1,80 volte la posta. Segneranno entrambe le squadre? È probabile per gli analisti: il Gol è a 1,65, il No Gol è a 2,10.











