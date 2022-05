DIRETTA VENEZIA TORTONA/ Video streaming tv: Jordan Morgan, energia dalla panchina

DIRETTA VENEZIA TORTONA: IL PROTAGONISTA ATTESO

Uno dei protagonisti nella diretta di Venezia Tortona può essere Jordan Morgan: classe ’91, nato nella base militare della United States Air Force in Illinois, ha passaporto sloveno ed è un rinforzo che Walter De Raffaele ha avuto a disposizione da metà gennaio. Un giocatore che quattro anni fa ha vinto il campionato sloveno con l’Olimpia Lubiana, e che lo scorso anno ha raggiunto la finale di Eurocup con l’Unics Kazan; tra le squadre europee, dopo il college a Michigan, anche la Virtus Roma nel 2014-2015. Finora Morgan ha garantito 5,2 punti e 2,5 rimbalzi con il 52,6% in area, giocando poco più di 8 minuti a serata.

Un giocatore dunque che sa dare fiato ai lunghi titolari portando minuti di qualità sul parquet. In gara-1 contro Tortona ha chiuso con 5 punti e 2/4 dal campo; la pecca sono i tiri liberi (non raggiunge il 69%) ma attenzione perché, nei playoff che sono sempre lunghi e possono portare a vari accorgimenti da parte degli allenatori, Morgan potrebbe essere un elemento di utilità per De Raffaele, e non è detto che minutaggio e rendimento sul campo non siano destinati a migliorare anche in maniera sensibile. Intanto scopriremo se e come stasera l’ex Olimpia Lubiana e Unics Kazan sarà in grado di portare il suo contributo alla causa di Venezia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare sul loro decoder (numero 211). Ad ogni modo, come ormai sappiamo, il match verrà fornito anche da Discovery Plus, come tutte le altre: broadcaster ufficiale della Lega, richiede un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Infine va ricordato che su www.legabasket.it, il portale della Lega, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

VENEZIA TORTONA: SI VA AL TALIERCIO!

Venezia Tortona, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Carmelo Lo Guzzo e Mark Bartoli, va in scena al Taliercio con palla a due alle ore 20:00 di giovedì 19 maggio: per gara-3 dei quarti playoff nel campionato di basket Serie A1 2021-2022 la serie si sposta a Mestre, dove la Reyer sa di poter chiudere i conti (ma avrà bisogno di almeno due partite). Il viaggio storico della Bertram nella post season del massimo campionato ha avuto un impatto shock: pronti via, Venezia ha espugnato il PalaEnergica prendendosi il vantaggio del campo nella serie, e ora Marco Ramondino sa di dover fare un mezzo miracolo.

Tortona confidava nel fatto di aver strappato il quarto posto in regular season agli orogranata, ma sapeva anche che nel momento di iniziare la post season la maggiore esperienza della Reyer sarebbe stata un fattore; magari i piemontesi possono già essere contenti (e lo sono) di essere qui, ma naturalmente arrivati a questo punto vogliono lottare fino all’ultimo. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Tortona; aspettando che la partita si giochi, facciamo anche qualche considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta Venezia Tortona era la serie più equilibrata, almeno secondo la classifica di regular season: quarta contro quinta, due squadre che sia pure con percorsi diversi sono state molto vicine nella graduatoria e dunque, sostanzialmente, si sono equivalse. Poi però sono arrivati i playoff, che sono un torneo a parte: Walter De Raffaele, potendo anche contare su un gruppo che ormai si conosce a memoria, era consapevole di come una squadra che ha vinto due scudetti in epoca recente potesse alzare il livello fino a diventare la reale favorita nella serie, ed è quello che ha fatto subito a Casale Monferrato.

Sarebbe comunque sbagliato dire che Tortona ha pagato lo scotto dell’esordio assoluto: sarebbe riduttivo. Certamente la Bertram, che non aveva mai giocato una singola partita di playoff e fino a pochi mesi fa non era mai stata in Serie A1, può aver psicologicamente sentito il momento ma quella finale centrata in Coppa Italia ci ha anche detto che i giocatori di Ramondino sono stati pronti quando ha contato. Si può anche accettare serenamente che Venezia sia superiore nei valori; adesso però vedremo se Derthona Basket riuscirà a riprendere il controllo della serie dei quarti di finale, noi possiamo dire che, vada come vada, la stagione della neopromossa è già stata straordinaria e ora potrebbe esserlo ancora di più…











