La diretta Venezia Scafati ci farà compagnia alle ore 16:30 di domenica 27 ottobre: al Taliercio si gioca per la quinta giornata di basket Serie A1 2024-2025, sulla carta una partita del tutto favorevole alla Reyer che però è partita decisamente male in campionato, tanto da perdere le prime tre gare per poi finalmente sbloccarsi nella trasferta di Pistoia, che ha portato in dote una vittoria anche convincente. Venezia sembra dunque in ripresa: pochi giorni dopo ha vinto anche in Eurocup contro Amburgo, e dunque ha passato una settimana in fiducia con la possibilità concreta di tornare sui propri livelli.

Che Scafati potesse faticare si sapeva: la Givova ha come obiettivo la salvezza e intanto ha già ottenuto una vittoria che potrebbe essere importante, il ko interno contro Milano era da mettere in conto ma adesso si tratta di riprendere la marcia e mettere in cantiere punti utili alla terza permanenza consecutiva in Serie A1, anche questo match a Mestre dovrà essere affrontato con la convinzione di poterlo vincere. Aspettando che la diretta Venezia Scafati prenda il via prendiamoci allora altro tempo per un ulteriore excursus nei meandri di una partita che potrebbe anche riservare un risultato a sorpresa.

Avremo un appuntamento in diretta tv per Venezia Scafati, che infatti sarà garantita su Eurosport 1: trovate questo canale al numero 210 del decoder di Sky, di conseguenza la visione sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare con la solita possibilità della diretta streaming video, fornita senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Il match, come tutti gli altri del campionato di basket Serie A1, si potrà seguire in mobilità anche sulla piattaforma DAZN, ma anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

Inizia tra poco la diretta Venezia Scafati, un’altra partita che per la Reyer potrebbe essere utile per carburare: è stato sicuramente uno shock vedere gli orogranata perdere le prime tre partite di Serie A1, gli infortuni che hanno colpito il roster possono aver influito ma questa squadra è stata costruita ancora una volta con l’idea di correre per i primi quattro posti della regular season e virtualmente provare a valutare la possibilità di tornare in finale scudetto a sei anni dall’ultima volta. Probabilmente non sarà così ma Venezia potrebbe ritagliarsi belle soddisfazioni, anche se tra qui ed Eurocup deve certamente alzare i ritmi.

Scafati come detto punta alla salvezza, senza troppi voli pindarici: ancora una volta ha cambiato allenatore e Marcelo Nicola non ha ancora tantissima esperienza, l’obiettivo lo aveva centrato ai tempi di Treviso e ora si trova ad allenare un roster che certamente ha tutto per giocarsela con le rivali dirette, ma la corsa per rimanere in Serie A1 sarà tosta perché ci sono tante squadre coinvolte e all’inizio della stagione abbiamo già visto che tutti possono battere tutti. Anche per questo motivo sarà importante affrontare la trasferta di Venezia nel migliore dei modi, tra poco in questo senso andremo a capire cosa ci dirà il parquet del Taliercio.