Diretta/ Venezia Spal streaming video tv: punti pesanti (Serie B)

La diretta Venezia Spal, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:00, racconta una sfida importantissima per la salvezza. Gli arancioneroverdi sono attualmente diciottesimi in classifica, una situazione preoccupante anche se le recenti partite hanno dato una forte scossa alla classifica come il pareggio col Cittadella e la vittoria contro il Benevento che è costato il posto a Cannavaro. La Spal invece è una posizione sopra il Venezia, ma arriva da due sconfitte di fila con Cagliari e Bari.

Il Venezia tra le mura amiche è riuscita ad ottenere i tre punti solo due volte in dodici occasioni, perdendo sette sfide. Situazione simile per la Spal lontano dal Mazza con 12 punti frutto di 11 gare con 2 successi, sei segni X e tre sconfitte.

VENEZIA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Spal sarà visibile su Dazn, con abbonamento annuale o mensile, e su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio.

La diretta Venezia Spal in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Venezia Spal vedono gli arancioneroverdi schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Joronen, in difesa il trio Hristov-Ceppitelli-Carboni mentre i cinque di centrocampo sono Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson e Zampano. Davanti il finlandese Pohjanpalo e Pieini.

La Spal invece risponde col medesimo modulo con Alfonso in porta e il tris in difesa formato da Meccariello, Peda e Dalle Mura. A centrocampo Nainggolan e Zanellatto copriranno la zona nevralgica mentre Dickmann e Celia occuperanno le fasce, rispettivamente destra e sinistra. Fetfatzidis farà coppia con Moncini a supporto di Rabbi.

