Diretta Venezia Trapani/ Streaming video DAZN: granata per la conferma (Serie B)

Venezia Trapani, partita diretta dal signor Ghersini e in programma domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Lagunari reduci da un pareggio contro la Cremonese: uno scontro salvezza forse già troppo delicato per pensare ad un epilogo diverso, ma che non è servito né ai lagunari né ai grigiorossi per ottenere un salto di qualità in classifica. Il Venezia resta comunque al confine della zona play out a braccetto con l’Empoli e ora dovrà vedersela con un Trapani penultimo in classifica ma reduce da un importante vittoria interna per 3-1 contro l’Ascoli, mettendo fine a un digiuno dai 3 punti in campionato che durava dalla sfida interna contro il Chievo dallo scorso 1 dicembre. E’ stata forse la prima vera prestazione convincente dell’era Castori, per i siciliani un passo avanti indispensabile in una classifica che li vede comunque ancora a -5 dalla zona play out. Nel match d’andata sono stati i veneti ad espugnare lo stadio Provinciale di Erice, con gol decisivo messo a segno da Bocalon a metà primo tempo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trapani non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA TRAPANI

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Venezia Trapani, domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Venezia allenato da Alessio Dionisi sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Zuculini, Fiordilino, Vacca; Aramu; Capello, Montalto. Risponderà il Trapani guidato in panchina da Fabrizio Castori con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Carnesecchi; Strandberg, Scognamillo, Buongiorno; Moscati, Luperini, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Biabiany, Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Venezia Trapani, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.10 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



