DIRETTA VENEZIA TRENTO/ Streaming video Rai: le parole di Aaron Craft (gara-5)

A poche ore dalla palla a due di Venezia Trento, proponiamo le parole che Aaron Craft ha rilasciato alla stampa per presentare questa gara-5 di primo turno playoff: reduce da una partita da 9 punti con 4/11 dal campo, anche il playmaker dell’Aquila come tutti gli elementi delle due squadre sta offensivamente pagando la grande intensità della serie e dunque non è una sorpresa che un giocatore della sua intelligenza abbia individuato nell’attacco la chiave per vincere la partita: “La consistenza offensiva sarà decisiva” ha detto Craft, che ha ricordato come nei due episodi alla BLM Group Arena la Dolomiti Energia sia riuscita a muovere la palla con costanza e giocare insieme: “Dovremo essere bravi a creare tiri aperti, abbiamo i giocatori per segnare conclusioni importanti e vogliamo crescere sotto questo aspetto”. Il playmaker ha anche rimarcato le difficoltà che Trento ha avuto nell’attaccare il canestro nelle due partite giocate al Taliercio; si aspetta dunque che succeda qualcosa di diverso ma ha anche sottolineato come un altro aspetto fondamentale, ovviamente, dovrà essere quello di “continuare l’eccellente lavoro difensivo che abbiamo svolto per tutta la post season”. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trento, come è stato per le sfide precedenti nella serie di primo turno, sarà appannaggi di Rai Sport e Rai Sport +, i due canali “gemelli” che trovate ai numeri 57 e 58 del vostro televisore in mancanza del quale, come sempre, potrete avvalervi del sito www.raiplay.it per seguire la partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA TRENTO: ORARIO E PRESENTAZIONE

Venezia Trento, in diretta dal Taliercio, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 27 maggio ed è gara-5 dei quarti playoff nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: sarà dunque la sfida decisiva per determinare quale delle due squadre riuscirà a ottenere il pass per la semifinale, dove attende già la Vanoli Cremona che, facendo il colpo al PalaRubini, ha eliminato Trieste chiudendo la serie sul 3-1. Dunque questa gara-5 determinerà l’ultima squadra qualificata alle semifinali scudetto: sarà la Reyer, favorita da classifica e pronostico, oppure l’Aquila che ha saputo vincere le due partite interne con le stesse armi con cui la sua avversaria aveva saputo salire sul 2-0 nella serie? Non ci resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta di Venezia Trento; tra poche ore si alza la palla a due, nel frattempo noi possiamo andare a vedere quali sono alcuni dei temi principali legati a questa interessantissima “bella” nella serie di primo turno.

VENEZIA TRENTO: RISULTATI E PRECEDENTI

Venezia Trento è una serie che si sta sviluppando secondo un’idea molto chiara e precisa: basso punteggio, percentuali non esaltanti e difese che la fanno da padrone. La Reyer ha vinto i primi due episodi dei quarti senza mai toccare quota 70 punti; lo ha fatto la Dolomiti Energia in gara-3 ma si è fermata a 72, mentre sabato sera le sono bastati appena 61 punti per andare a forzare la quinta a partita. Ancora più incredibile il dato relativo alle squadre sconfitte: Trento è uscita dal Taliercio avendo segnato 57 e 51 punti, gli orogranata alla BLM Group Arena si sono invece limitati a 59 e 51, dunque di fatto le formazioni che hanno perso hanno segnato lo stesso numero di punti fuori casa, con un +2 a favore della Reyer. Letta così, la chiave della partita potrebbe essere relativa alla capacità di far fruttare il proprio attacco: arrivando a segnare anche solo 60 punti si vince, questo ci sta dicendo il primo turno, e pare abbastanza scontato dire che la squadra che dovesse riuscire ad avere percentuali migliori al Taliercio porterebbe a casa la semifinale; tuttavia può anche essere che gara-5 sfugga ad ogni comprensibile logica, dunque ci dobbiamo mettere comodi e stare a vedere quello che succederà tra poche ore quando le due squadre saranno pronte a giocare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA