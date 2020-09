Diretta Venezia Trento/ Streaming video tv: Reyer verso la Final Four (Supercoppa)

Venezia Trento sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Lorenzo Baldini e Federico Brindisi: si gioca alle ore 20:00 di lunedì 14 settembre, ed è valida per la sesta e ultima giornata nel gruppo C della Supercoppa Italiana 2020 di basket. La Reyer è vicina alla Final Four, ma perdendo sul parquet di Treviso ha mancato il primo match point e ora dovrà stare particolarmente attenta. Resta comunque la grande favorita, anche perché ha la differenza canestri a favore nei confronti di Trieste; per questo motivo una vittoria la proietterebbe immediatamente a Bologna, a giocarsela per il titolo. La Dolomiti Energia invece ha sostanzialmente possibilità nulle di volare in Emilia per la Final Four, ma se non altro ha dato segnali incoraggianti schiantando l’Alma nell’ultimo impegno; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Venezia Trento che inizia tra poco, nel frattempo possiamo fare una valutazione sui principali temi della sfida.

VENEZIA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Trento, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia l’appuntamento per gli appassionati di basket è sulla piattaforma Eurosport Player, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento e fornisce tutte le partite della Supercoppa Italiana in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA VENEZIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Venezia Trento la memoria va ovviamente alla finale scudetto che le due squadre avevano disputato nel 2017, e che si era conclusa con il tricolore della Reyer; rispetto ad allora gli orogranata sono rimasti praticamente gli stessi a cominciare da coach Walter De Raffaele, avendo iniziato un progetto continuativo mirato a migliorare ogni volta il roster, ma sempre lasciandovi un’impronta ben definita. L’Aquila invece è tornata a giocarsi il titolo nazionale l’anno seguente, ha perso contro Milano e poi ha dato l’addio a Maurizio Buscaglia. Con Nicola Brienza le cose non sono poi andate troppo male, a dirla tutta; chiaro però che ci sia stato bisogno di qualche scossa di assestamento, anche perché il gruppo che era stato lo stesso per quelle stagioni è stato infine smantellato per ricostruire. Adesso, la Dolomiti Energia si trova in una situazione nella quale deve testare le sue capacità e forze, in termini di competitività; al netto della Supercoppa Italiana dovrà dimostrare di poter correre nuovamente per i playoff, e allora bisognerà attendere quando finalmente anche il campionato di basket prenderà il via.

