Diretta Venezia Treviso/ Streaming video tv: derby al Taliercio (basket Serie A1)

Venezia Treviso è in diretta dal Taliercio, alle ore 18:00 di domenica 9 febbraio: derby veneto per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. La classifica, dopo aver perso sul parquet di Cantù, inizia a farsi complicata per la Reyer che in questo momento sarebbe ai playoff solo in virtù degli incastri nelle sfide dirette, ma rischia seriamente di rimanerci fuori se continuerà nel trend negativo che è iniziato di fatto subito, soprattutto in trasferta. Per quanto riguarda la De’ Longhi, la neopromossa ovviamente deve ancora fare i conti con la corsa alla salvezza ma ha preso quota con alcune partite di livello, e aumentando ancor più i giri del motore potrebbe tornare a caccia dell’ottava posizione; da questo punto di vista la vittoria maturata contro la Fortitudo Bologna è stata di prestigio, ma adesso chiaramente bisognerà continuare su questa falsariga. La diretta di Venezia Treviso si preannuncia davvero calda; aspettando che arrivi la palla a due della partita possiamo sicuramente fare un rapido excursus attraverso i suoi temi principali.

La diretta tv di Venezia Treviso non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite scelte per essere trasmesse in questo turno di campionato. Tuttavia gli appassionati potranno come al solito dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la piattaforma Eurosport Player (a pagamento) che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

La diretta di Venezia Treviso assume connotati delicati per la Reyer, che non sta affatto onorando il suo status di campione in carica: il roster, rinnovato e sulla carta migliorato ma sempre partendo dallo zoccolo duro che ha vinto lo scudetto, ha faticato fin da subito a entrare in ritmo e, complice il pessimo ruolino di marcia in trasferta, si è ritrovato a lottare per le posizioni di rincalzo. La qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia è arrivata per il rotto della cuffia (e infatti l’avversaria nei quarti sarà la Virtus Bologna), ma si tratta di un dettaglio per una squadra che tutti indicavano come potenziale finalista anche in questa stagione. Se non altro in Eurocup il discorso procede più spedito; per questa sera Walter De Raffaele sa di non poter perdere il fattore campo contro una Treviso galvanizzata dalle recenti uscite, e che ha dimostrato di potersela giocare anche contro squadre dalla classifica superiore. Forse Max Menetti ha ingranato tardi per arrivare ai playoff, in realtà la classifica attuale non è affatto negativa anche se la distanza dalla retrocessione è la stessa che separa la De’ Longhi dall’ottavo posto. Staremo dunque a vedere come andranno le cose questa sera…



