Diretta Venezia Trieste/ Streaming video tv: aria di derby al Taliercio (basket A1)

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: REYER VERSO IL RILANCIO

Venezia Trieste, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Gabriele Bettini e Marco Vita, si gioca alle ore 18:15 di mercoledì 23 dicembre: sarà un’antivigilia di Natale dedicata al recupero dell’ottava giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Le due squadre sono state fortemente colpite da focolai di Coronavirus, e l’Alma in campionato ha giocato davvero poco; si è rilanciata con una preziosissima vittoria su Trento che le ha permesso di agganciare il gruppetto delle squadre all’ultimo posto in classifica, guardando con maggiore fiducia alla lotta per salvarsi ma sapendo che la strada sarà ancora molto lunga. Anche la Reyer, sia pure soffrendo per una condizione ancora da ritrovare in certi elementi, si è ripresa battendo Varese qui al Taliercio: avesse perso si sarebbe ritrovata in una situazione di classifica parecchio scomoda, così invece ha riacciuffato il treno dei playoff e sa che potrà soltanto migliorare. La diretta di Venezia Trieste rimane dunque delicata per entrambe le squadre; aspettando di sapere come andranno le cose, proviamo a fare una rapida valutazione di quelli che sono i temi principali di questa sfida in terra veneta.

DIRETTA VENEZIA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trieste verrà trasmessa su Eurosport 2: il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky e dunque la partita sarà riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare; l’alternativa come sempre riguarda la piattaforma Eurosport Player, anche qui bisognerà essere clienti e nel caso si potrà accedere all’intera gamma dei match di Serie A1, che saranno forniti in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, la classifica del torneo e i vari contenuti multimediali.

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Trieste rappresenta per la Reyer la possibilità di ripartire sul serio, sfruttando un’altra partita casalinga: nonostante fosse decimata dal Coronavirus la squadra aveva i numeri per scendere sul parquet e infatti lo ha fatto in maniera costante in Eurocup, ma avendo le rotazioni ridotte all’osso non ha retto la fisicità e la qualità della competizione ed è stata eliminata, avendo anche la beffa di dover recuperare una partita che, dopo Natale, a questo punto non avrà nulla da dire. Resta questa la squadra campione d’Italia in carica, che prima dei problemi di salute aveva dimostrato di potersi confermare; viaggiava a ridosso delle prime della classe e anche con assenze pesanti aveva tenuto testa a Milano per tre quarti, prima di crollare. Naturalmente gli obiettivi di Trieste sono diversi, ma la voglia di vincere è la stessa: l’Alma, aspettando i recuperi, sta di fatto vivendo una stagione molto simile a quella poi cancellata per il lockdown, con una classifica ancora deficitaria e una lunga rincorsa alla permanenza in Serie A1. Vedremo dunque come andranno le cose questa sera, perché tra poco al Talercio si gioca…



