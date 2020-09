Diretta Venezia Unics Kazan/ Streaming video tv: parte la Eurocup di basket

Venezia Unics Kazan, in diretta dal Palasport Taliercio alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 30 settembre, è una partita valida per la prima giornata del girone A per la regular season della nuova stagione della Eurocup 2020-2021 di basket. Partirà dunque fra le mura amiche del Taliercio con la diretta di Venezia Unics Kazan una nuova avventura nelle Coppe europee per la Umana Reyer Venezia, che punta chiaramente ad essere grande protagonista anche sul palcoscenico internazionale della Eurocup oltre che nel nostro campionato italiano, dove domenica la formazione lagunare ha debuttato nel nuovo torneo con una affermazione ai danni di Brindisi. Siamo naturalmente solo alle prime battute della nuova stagione, ma la Reyer Venezia è senza dubbio tra le squadre di spicco del nostro basket, in un certo senso ancora i campioni d’Italia in carica dato lo stop allo scorso torneo, inoltre reduce dalla Final Four di Supercoppa Italiana, sia pure terminata poi con la semifinale persa contro l’Olimpia Milano. In Eurocup naturalmente il primo obiettivo è quello di raggiungere la Top 16 ed iniziare col piede giusto, cioè con una vittoria di valore contro i russi dell’Unics Kazan, farebbe naturalmente molto comodo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Unics Kazan non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA VENEZIA UNICS KAZAN: IL CONTESTO

La diretta di Venezia Unics Kazan che cosa ci potrà offrire? Non è facile rispondere a questo punto della stagione, anche se la formula extra-large della Supercoppa Italiana ha permesso a tutte le nostre squadre (Venezia compresa) di entrare nel ritmo di una stagione che si spera “normale” (pur tra mille incognite) dopo il brusco stop a quella precedente. Venezia come detto ha raggiunto la semifinale, poi ha debuttato in campionato vincendo contro Brindisi e ora è attesa a un test subito di ottimo livello contro l’Unics Kazan in Eurocup. Domenica nel successo della Umana Reyer Venezia contro la Happy Casa Brindisi si è messo in mostra una volta un eccellente Tonut, autore di 13 punti ma anche di sette rimbalzi e cinque assist, che lo hanno reso il migliore uomo della partita in entrambe queste voci. Sotto canestro sono stati decisivi anche Watt e Daye, autori rispettivamente di 18 e 14 punti, ma ha funzionato bene anche la difesa, che ha tenuto i pugliesi a 67 punti. Queste indicazioni saranno confermate anche in Eurocup?

