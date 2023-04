DIRETTA/ Venezia Varese (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA VENEZIA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Stiamo per vivere la diretta di Venezia Varese, dunque possiamo ricordare che le due squadre si sono incrociate in un primo turno playoff che, nel 2013, prevedeva ancora una serie al meglio delle 7 partite. Varese era quella di Frank Vitucci, ricordata in precedenza: testa di serie numero 1 e finalista di Coppa Italia, una grande squadra che purtroppo sarebbe durata solo per quella stagione visto l’addio di quasi tutti i protagonisti, coach compreso (finito ad Avellino). Venezia era affidata ad Andrea Mazzon: in campo l’ex biancorosso Yakhouba Diawara e i veterani Massimo Bulleri e Denis Marconato oltre ad Alvin Young, Keydren Clark (a Varese l’anno seguente) e Eric Williams.

La serie non aveva avuto storia: Varese aveva vinto i due episodi casalinghi per poi fare il blitz al Taliercio, Venezia con un sussulto di orgoglio si era presa gara-4 ma, tornati in quello che all’epoca si chiamava PalaWhirlpool, i biancorossi avevano chiuso i conti volando alla semifinale contro Siena, che avrebbe avuto una storia a sé e si sarebbe conclusa con l’eliminazione varesina nella gara-7 casalinga. Adesso però bisogna tornare a parlare di attualità, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi e lasciamo i discorsi al parquet del Taliercio, finalmente qui è tutto pronto e la palla a due di Venezia Varese sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Varese non sarà una delle tre (come di consueto, per ogni turno) che per questa 28^ giornata sono state selezionate per la trasmissione sui nostri canali. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

VENEZIA VARESE: ORMAI UNA GRANDE CLASSICA!

Venezia Varese è in diretta dal Taliercio di Mestre, alle ore 19:00 di domenica 23 aprile: si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sarebbe potuto essere un gustosissimo antipasto di playoff, invece adesso il contesto è diverso: la fortissima penalizzazione inflitta a Varese ha fatto sprofondare la Openjobmetis all’ultimo posto in classifica, un incubo in una stagione che sarebbe potuta essere esaltante e segnata da vittorie roboanti e di orgoglio (come quella sul parquet di Trieste) che invece potrebbe sancire una retrocessione amara e fuori programma.

Venezia ha avuto parecchi alti e bassi nel corso della sua stagione, tra cui anche l’esonero di Walter De Raffaele in favore di Neven Spahija; la squadra ha rischiato tanto, oggi invece anche grazie al -16 biancorosso dovrebbe arrivare ai playoff e lì si candiderà ad essere una delle mine vaganti e una minaccia per tutti. Intanto sarà davvero interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Venezia Varese, mentre aspettiamo la palla a due possiamo tracciare alcune delle tematiche principali che potrebbero emergere da questa serata interessante al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Quasi pronti a vivere la diretta di Venezia Varese, dobbiamo appunto ribadire come la stagione della Openjobmetis si sia immediatamente trasformata. La società ha presentato ricorso e i tifosi si sono stretti intorno a proprietà e giocatori, accompagnandoli nella loro partenza verso Trieste lo scorso weekend; la squadra è di talento e infatti si trovava al quinto posto in classifica, ha reagito ma il punto è che anche vincere sempre da qui alla fine del campionato potrebbe non garantire la salvezza, e comunque resterà l’amaro in bocca perché i playoff erano stati conquistati.

Venezia corre per provare a mantenere vivo il suo ciclo: al momento è difficile pensare che Spahija possa restare in panchina anche il prossimo anno perché la Reyer starebbe già valutando altri profili, d’altronde però il sostituto di De Raffaele – questo era filtrato – aveva chiesto garanzie sul fatto di non essere un semplice traghettatore ma poter aprire un progetto a lungo termine. Questo ovviamente lo vedremo nei prossimi mesi, intanto Venezia vuole confermare la sua posizione nei playoff e prepararsi ad un altro giro di giostra, potrebbe anche arrivare la terza finale nelle ultime sette stagioni…











