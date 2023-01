Diretta Venezia Verona/ Streaming video tv: torna il derby al Taliercio! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA VERONA: AFFASCINANTE DERBY!

Venezia Verona è in diretta dal Taliercio, alle ore 16:00 di domenica 8 gennaio: partita valida per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e derby che al piano principale torna dopo quasi 30 anni. Cadendo a Treviso sotto 100 punti, Venezia ha perso una bella occasione per strappare il pass per la Final Eight di Coppa Italia ma resta comunque ampiamente in corsa, anche perché nell’ultima giornata tutte le contendenti hanno perso e dunque la classifica è rimasta più o meno invariata, solo con più rivali di cui tenere conto in questi ultimi due turni che saranno decisivi.

Ha fatto bene invece Verona, che è riuscita a battere Trieste nella sfida diretta per la salvezza: adesso la Scaligera ha agganciato il gruppetto a quota 10 e soprattutto ha sotto di sé tre squadre. Al momento sarebbe certa della permanenza in Serie A1, ma chiaramente la corsa sarà lunga e difficile e dunque la diretta di Venezia Verona dovrà eventualmente confermare i progressi fatti dalla squadra gialloblu. Aspettando che si alzi la palla a due, noi possiamo iniziare a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere oggi sul parquet del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Verona viene trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato ai clienti della televisione satellitare al numero 211 del decoder di Sky. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Venezia Verona, una partita che come detto non ci fa compagnia da parecchio tempo (almeno in Serie A1): storie diverse per due società che hanno avuto un periodo di nobiltà, l’epoca recente chiaramente sorride alla Reyer ma ora sarà interessante scoprire se la Scaligera sarà in grado di aprire un nuovo ciclo. Certamente Venezia parte favorita, ma in questo campionato fatica un po’ a trovare il passo giusto e si scontra con una concorrenza che è aumentata in qualità e quantità: tradotto, probabilmente la qualificazione alla Coppa Italia andrà blindata nell’ultima giornata di andata.

Verona non ha di questi pensieri, è sostanzialmente fuori dalla corsa ma sa che andare a vincere al Taliercio sarebbe un ottimo colpo sulla strada verso la salvezza: la Tezenis era francamente partita male nel suo storico ritorno in Serie A1, poi però è riuscita a trovare un po’ di ritmo e lungo la strada ha colto successi preziosi. L’ultimo dello scorso lunedì ha appunto permesso a Verona di staccare Trieste un classifica, dando un po’ di ossigeno in questo inizio di 2023 che si potrebbe rivelare anche decisivo. Tra poco saremo sul parquet per giocare il derby veneto, non resta che accomodarci e attendere che arrivi la palla a due…











