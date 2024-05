DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA/ Video streaming tv: prima volta ai playoff! (gara-1, 24 maggio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: I PRECEDENTI

È davvero curioso notare che la diretta di Virtus Bologna Venezia rappresenta il primo incrocio di sempre ai playoff: in epoca recente il grande periodo della Reyer, con due scudetti in tre stagioni, è coinciso con la lenta risalita della Virtus Bologna dalle serie minori, tanto che nelle prime annate in Serie A1 le V nere non sono riuscite a centrare la post season. Poi, negli anni in cui entrambe lottavano per il titolo – cioè gli ultimi – non abbiamo mai avuto una serie tra queste due squadre con Venezia che nelle ultime due stagioni è stata eliminata al primo turno, mancando così un potenziale incrocio contro la Segafredo.

Anche tornando indietro negli anni le cose non cambiano, perché ad esempio nel decennio precedente era Venezia a mancare dalla rosa delle candidate allo scudetto; quando le due contendenti di oggi si sono trovate insieme nel tabellone dei playoff non si sono mai affrontate in maniera diretta, e ovviamente risalendo a ritroso la storia del massimo campionato di basket arriviamo ad un periodo nel quale i playoff non esistevano. Sarà allora una piacevolissima prima volta questa diretta di Virtus Bologna Venezia, sperando che sia una serie anche lunga… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La buona notizia che riguarda la diretta tv di Virtus Bologna Venezia è che gara-1 della semifinale playoff sarà trasmessa in chiaro: sarà infatti DMAX, canale al numero 52 del digitale terrestre, a mandare in onda la partita, che poi sarà disponibile anche per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico su Eurosport al numero 210 del decoder di Sky. La terza opzione è quella che riguarda la diretta streaming video, perché come sempre Virtus Bologna Venezia viene garantita anche dalla piattaforma DAZN, per la quale dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

INIZIA LA SEMIFINALE!

Finalmente è arrivato il momento di parlare della diretta di Virtus Bologna Venezia: la partita si gioca alla Segafredo Arena con palla a due alle ore 20:45 di venerdì 24 maggio, ed è gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2023-2024. Sono arrivate le due squadre più attese, ma non è stata una passeggiata: la Virtus Bologna, testa di serie numero 1 e che veniva da un doppio 3-0 alla Bertram nei playoff, ha perso entrambe le partite a Casale Monferrato e ha avuto bisogno di gara-5 per avere la meglio su una rivale che si è mostrata più agguerrita del previsto.

Cinque partite anche per Venezia, che ha rischiato di più contro Reggio Emilia: la Reyer infatti ha perso subito il primo episodio al Taliercio, si è trovata sotto 2-1 ma ha avuto la forza di vincere il punto a punto di gara-4 per poi chiudere la pratica davanti al pubblico di casa. Ora un tema interessante sarà anche scoprire chi avrà più energie, la diretta di Virtus Bologna Venezia rappresenta solo il primo capitolo di una serie che potrebbe essere molto lunga e dunque conteranno molto anche gli aggiustamenti in corsa.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: UN ALTRO SHOW?

Cosa aspettarsi allora dalla diretta di Virtus Bologna Venezia? Certamente la Segafredo parte favorita nella semifinale playoff, perché ha la possibilità di giocare le prime due partite in casa e avrà l’eventuale gara-5 sempre a domicilio; in più la classifica di regular season ha parlato chiaro, Venezia aveva il primo posto al termine del girone di andata ma poi è calata alla distanza permettendo ad altre squadre di arrivarle davanti. Diremmo quindi che il pronostico più certo è quello di vedere la Virtus Bologna in finale, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

La Reyer ha comunque dimostrato grande capacità nel risalire la corrente: francamente la situazione con Reggio Emilia si era messa male, ma Venezia ha svoltato nella partita da dentro o fuori ed è andata a vincere di forza, ha già colto un successo in trasferta in questi playoff e sicuramente Neven Spahija può trovare la chiave giusta per espugnare la Segafredo Arena, cosa fondamentale per accedere alla finale scudetto mentre le V nere, ovviamente, possono anche permettersi di non perdere mai il fattore campo. Intanto, vedremo cosa succederà stasera in gara-1…











