DIRETTA CLUJ NAPOCA VENEZIA: I TESTA A TESTA

Inizia decisamente bene la diretta Cluj Napoca Venezia per la Reyer: abbiamo già parlato del periodo di ripresa per la squadra di Neven Spahija, ora ovviamente bisogna anche riferire dei precedenti in Eurocup tra queste squadre, impegnate tra poco alla BT Arena. Sono due e fanno riferimento alla regular season 2022-2023: li ha vinti entrambi Venezia che dunque si presenta nel migliore dei modi a questo appuntamento. Il successo in Romania era arrivato peraltro a fine ottobre: va detto che, così come al ritorno, si era trattato di un match tirato che si era concluso 80-85, curiosamente anche al Taliercio Venezia si era imposta con 5 punti di margine.

Diretta/ Venezia Scafati (risultato finale 75-69): Kabengele giganteggia, vince la Reyer! (27 ottobre 2024)

Alla BT Arena aveva giganteggiato Derek Willis, che aveva realizzato 23 punti tirando 8/12 dal campo; solida prestazione di Marco Spissu con 18 punti, 7 assist e 3/5 dal perimetro, mentre Michael Bramos era risultato determinante infilando 16 punti in uscita dalla panchina. Da ricordare che ovviamente l’allenatore di Venezia in quella serata era ancora Walter De Raffaele; per Cluj Napoca c’erano stati 21 punti di Jordan Taylor e 17 per Leonardo Meindl, poi anche i 12 del sesto uomo Andrija Stipanovic ma non erano bastati alla squadra rumena per portare a casa la vittoria. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Venezia Amburgo (risultato finale 80-68) streaming video tv: terminato il match! (Eurocup 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA CLUJ NAPOCA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta Cluj Napoca Venezia avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare, perché le partite di Eurocup delle squadre italiane sono fornite solo dai canali che sono disponibili su Sky Sport, e che in assenza di un televisore saranno raggiungibili anche con il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale, vale a dire www.euroleaguebasketball.net/eurocup, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Pistoia Venezia (risultato finale 64-77): successo per gli ospiti. Super Silins (20 ottobre 2024)

CLUJ NAPOCA VENEZIA: QUASI UNO SPAREGGIO!

Scatta la diretta Cluj Napoca Venezia, partita che alle ore 18:00 di mercoledì 30 ottobre si gioca per la sesta giornata di basket Eurocup 2024-2025: alla BT Arena siamo in campo per il girone B, e possiamo presentare questo match come una sorta di spareggio per prendersi un posto nei playoff, anche se la classifica è ancora particolarmente corta e questi discorsi non possano essere presi in senso assoluto. Ad ogni modo il bilancio di Cluj Napoca e Venezia è identico (2-3) e dunque anche la differenza canestri potrebbe contare, intanto la Reyer si è rilanciata in Eurocup con la vittoria contro Amburgo e sembra aver ripreso fiato anche in Serie A1.

In campionato infatti, dopo aver perso le prime tre partite, Venezia è finalmente riuscire ad aumentare i giri del motore e domenica ha anche battuto Scafati al termine di un match che è sempre rimasto in equilibrio, e deciso anche e soprattutto dai clamorosi 20 rimbalzi di Mfiondu Kabengele. Per Neven Spahija il lavoro è appena cominciato ma intanto la diretta Cluj Napoca Venezia si gioca in un periodo positivo per la Reyer, adesso si spera che questa trasferta in Romania possa portare un’ulteriore vittoria per proseguire in questa risalita in stagione.

DIRETTA CLUJ NAPOCA VENEZIA: SI CERCA CONTINUITÀ

Con la diretta Cluj Napoca Venezia vivremo allora una partita molto importante per la Reyer: la Eurocup regala davvero poco, va sempre ricordato che lo scorso anno Venezia era partita bene ma poi aveva avuto un calo nel corso del girone di ritorno, e aveva mancato la qualificazione ai playoff anche a causa del rinnovamento della formula, che a differenza dell’Eurolega ha diminuito il numero di squadre che proseguono la loro corsa nella competizione.

Al netto di questo, da qualche stagione Venezia ha nel mirino la vittoria della Eurocup per fare l’ulteriore passo e arrivare in Eurolega: obiettivo dichiarato ma al quale la Reyer non si è mai nemmeno avvicinata. Serve decisamente qualcosa in più per battagliare contro le rivali, e anche all’inizio di questa annata Venezia lo ha imparato sulla propria pelle visto che si trova già ad affrontare un bilancio negativo. Tuttavia la diretta Cluj Napoca Venezia può essere l’ideale per invertire la rotta e lanciarsi verso la ripresa, a noi ora non resta che aspettare che sul parquet della BT Arena arrivi il momento di giocare la partita…