Diretta Verona Atalanta Primavera/ Streaming video tv: bergamaschi al bivio

DIRETTA VERONA ATALANTA PRIMAVERA: BERGAMASCHI IN CERCA DI CONTINUITA’

Verona Atalanta Primavera, in diretta sabato 29 gennaio alle ore 11:00, è valida per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo la pausa di oltre un mese, si torna quindi in campo. Nell’ultimo incontro disputato, il Verona è uscito sconfitto dal campo della Sampdoria, con la gara terminata 2-1. La squadra di Nicola Corrent ha perso quattro volte nelle ultime cinque partite disputate, e vorrà quindi tornare al successo. Gli Scaligeri sono in quindicesima posizione con 16 punti.

L’Atalanta arriva alla gara contro il Verona, dopo il netto successo sulla Spal, in cui si è imposto con un secco 3-0 in casa. La squadra allenata da Massimo Brambilla è in cerca di continuità, dopo i risultati alternati delle ultime gare disputate. I nerazzurri sono in piena corsa per un posto nei playoff, occupando la quattordicesima posizione con 21 punti, gli stessi del Genoa che occupa l’ultima posizione disponibile per disputare gli spareggi.

VERONA ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA ATALANTA PRIMAVERA:

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Verona Atalanta Primavera, le quali scenderanno in campo nella quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico scaligero, Nicola Corrent, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Verona: Kivila; Terracciano, Calabrese, Redondi, Rene Wallach; Pierobon, Colistra, Turra; Bragantini, Yeboah, Florio.

L’allenatore dell’Atalanta, Massimo Brambilla, dovrebbe rispondere disponendo la sua squadra con lo stesso modulo del Verona, il 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare bergamasca, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella sfida contro il Verona: Dajcar; Zuccon, Renault, Bernasconi, Berto; Olivieri, Giovane, Sidibe; Guerini, Rosa, Fisic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Verona Atalanta Primavera, proposte dall’agenzia Bwin. Non sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Verona, abbinata al segno 1, quotata 3.50. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X viene proposto a 3.60. I favori dei pronostici sembrano essere dalla parte dell’Atalanta, con il segno 2 quotato 1.78.

