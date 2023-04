Diretta/ Verona Atalanta streaming video tv: pareggio salvezza (Primavera)

DIRETTA VERONA ATALANTA PRIMAVERA: EQUILIBRIO!

Verona Atalanta Primavera, in diretta domenica 16 aprile 2023 alle ore 11.00 presso il Sinergy Stadium di Verona, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. È un vero e proprio spareggio salvezza col Verona al momento ultima squadra direttamente salva, con un solo punto di vantaggio sull’Atalanta in zona play out. Preziosissima l’ultima vittoria a Cesena per gli scaligeri, al secondo successo consecutivo.

Diretta/ Napoli Verona (risultato finale 0-0): Ngonge spreca il gol della vittoria

È stata dunque sorpassata al quintultimo posto in classifica l’Atalanta che non è andata oltre il pari a reti bianche contro il Napoli in un altro scontro cruciale per la salvezza, con i partenopei che al momento occupano l’altro posto in zona play out in terzultima piazza. All’andata Verona corsaro col punteggio di 1-2 in casa dell’Atalanta, sul campo degli scaligeri le due squadre non si affrontano dal 3-3 del 29 gennaio 2022.

Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote: vari dubbi per Spalletti (Serie A)

VERONA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Atalanta Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo.

Probabili formazioni Napoli Verona/ Diretta tv: Raspadori come centravanti (Serie A)

Questa la formazione di partenza: Boseggia; Matyjewicz, Ebenguè, El Wafi; Bragantini, Riahi, Gomez, Florio, Bernardi; Caia, Cazzadori. Risponderà l’Atalanta allenata da Marco Fioretto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Bertini; Palestra, Regonesi, Guerini, Bernsconi; Ghezzi, Colombo, Mendicino; Vavassori; Vlahovic, De Nipoti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA ATALANTA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA