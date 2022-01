DIRETTA VERONA BOLOGNA/ Video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti

DIRETTA VERONA BOLOGNA: TESTA A TESTA

La diretta di Verona Bologna si è giocata in Veneto in 36 occasioni. Il bilancio ci parla di 12 successi per la squadra di casa, 9 per gli ospiti e 15 pareggi. Gli scaligeri hanno segnato al Bentegodi contro questa squadra 53 reti mentre i felsinei gliene hanno rifilate 44. Il risultato più volte uscito è lo 0-0 che abbiamo visto in 7 occasioni. Nella scorsa stagione a Verona la gara terminò col risultato di 2-2. I padroni di casa andarono due volte in vantaggio con Faraoni e Kalinic, raggiunti prima da De Silvestri e poi da Palacio.

L’ultima squadra a vincere in questi scontri è il Bologna per 2-3 nel novembre del 2017. Anche in quella circostanza i padroni di casa erano passati due volte i padroni di casa con Cerci e Caceres, mentre gli ospiti avevano trovato il pari prima con Destro e poi con Okwonkwo. La rete decisiva l’aveva messa a segno al minuto 76 Donsah. Il Verona non vince in casa contro questo avversario addirittura dall’ottobre 2005 quando in Serie B riuscì ad imporsi col risultato finale di 3-1. (agg Matteo Fantozzi)

VERONA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Verona Bologna di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione della diretta Verona Bologna sarà in streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

GLI SCALIGERI CERCANO CONTINUITÀ

Verona Bologna, in diretta venerdì 21 gennaio alle ore 20:45 dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, è l’anticipo che aprirà la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Gli Scaligeri sono reduci dal successo nel lunch match domenicale conseguito sul campo del Sassuolo, con la gara terminata con il risultato di 2-4. La squadra allenata da Igor Tudor ha riscattato così il passo falso dello scorso turno, in cui ha perso contro l’ultima in classifica, la Salernitana. Il Verona è decima posizione con 30 punti.

Il Bologna arriva alla sfida del Bentegodi, dopo la sconfitta tra le mura amiche nella gara contro il Napoli, terminata con il risultato di 0-2. La formazione di Sinisa Mihajlovic sta vivendo un periodo di flessione. Nelle ultime cinque partite disputate infatti, ha perso 4 volte, centrando il successo solo contro il Sassuolo, lo scorso 22 dicembre. I rossoblù sono quindi chiamati ad invertire la rotta. Nella partita di andata disputata tra le due compagini, a conquistare i tre punti è stato il Bologna, vincendo 1-0 con il gol di Svanberg.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA BOLOGNA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Verona Bologna, le quali scenderanno in campo nel primo anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. L’allenatore degli Scaligeri, Igor Tudor dovrebbe confermare gran parte dei protagonisti della vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Quindi modulo 3-4-2-1, con i seguenti undici: Monitpò; Gunter, Ceccherini, Casale; Depaoli, Tameze, M. Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dovrebbe schierare la sua squadra con lo speculare 3-4-2-1. In mediana confermata la coppia formata da Svanberg e Viola, con Arnautovic a guidare l’attacco rossoblù. Questa la probabile formazione titolare dei Felsinei, in vista della trasferta di Verona: Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano, Sansone; Arnautovic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Verona Bologna di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Gli Scaligeri sono favoriti, infatti la vittoria del Verona, abbinata al segno 1, è quotata 2.05. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 3.45. Sembra difficile assistere al successo in trasferta del Bologna, con il segno 2 quotato 3.60.



