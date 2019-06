Diretta Verona Cittadella/ Streaming video DAZN: Hellas per il miracolo promozione

Verona Cittadella, diretta dall’arbitro Marco Piccinini, domenica 2 giugno 2019 alle ore 21.15, sarà la sfida di ritorno della finale dei play off del campionato di Serie B, che stabilirà quale sarà la terza squadra promossa in Serie A in questa stagione. Per gli scaligeri sarebbe il secondo ritorno immediato consecutivo nella massima serie dopo una retrocessione, dopo quello di un anno fa. Per il Cittadella si tratterebbe invece di una prima volta assoluta, quinta squadra negli ultimi cinque anni a debuttare in Serie A dopo Carpi, Frosinone, Crotone e Benevento. Un derby veneto che oppone dunque tradizione e novità, con gli scaligeri che dovranno recuperare il KO rimediato all’andata, ma pure che in caso di parità di gol col match d’andata passerebbero il turno grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tv di Verona Cittadella non sarà disponibile: le sfide di Serie B infatti son un’esclusiva del portale DAZN, che le trasmette ai suoi abbonati che potranno seguire in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet, installando direttamente l’applicazione sul televisore.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CITTADELLA

Le probabili formazioni del match tra Verona Cittadella, presso lo stadio Bentegodi. I padroni di casa scaligeri allenati da Alfredo Aglietti schiereranno un 4-3-3 con Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Empereur, Balkovec, Danzi, Colombatto, Henderson, Lee, Di Carmine, Pazzini. Il Cittadella allenato da Roberto Venturato risponderà con un 4-3-1-2 con Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti, Proia, Iora, Branca, Schenetti, Moncini, Diaw (indispensabile in questi play off).

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il fattore campo, ecco che per il pronostico per questa partita di andata della finale dei play off di Serie B non può che andare agli scaligeri. Anche il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha concesso al Verona la quota di 2,25 per la vittoria, contro la più elevata 3,55 assegnata al Cittadella: il pareggio è stato invece quotato a 3,05.



