Diretta Verona Cremonese/ Streaming video tv: il debutto dell’Hellas (Coppa Italia)

Verona Cremonese, partita in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta, è in programma alle ore 20.30 di questa sera, domenica 18 agosto 2019 per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Verona Cremonese, come tutte le altre partite in questa fase della Coppa Italia 2019-2020, sarà una sfida in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Il Verona, in quanto squadra di Serie A, debutta in Coppa Italia proprio in questo terzo turno; possiamo invece osservare che la Cremonese ha già affrontato il secondo turno, nel quale i grigiorossi lombardi non hanno avuto alcun problema a travolgere la Virtus Francavilla per 4-0. Infine, siccome è già stato definito il tabellone di tutta la Coppa Italia, possiamo osservare che la vincente di Verona Cremonese affronterà nel quarto turno la vincente di Empoli Pescara.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà prevista la diretta tv di Verona Cremonese; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita del terzo turno di Coppa Italia potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CREMONESE

Ora è giunto il momento di leggere le probabili formazioni attese per Verona Cremonese. Per l’Hellas di Ivan Juric, prendiamo a riferimento i titolari dell’amichevole da Serie A giocata qualche giorno fa contro la Spal: il nuovo tecnico gialloblù aveva schierato in quella occasione dal primo minuto Silvestri, Rrahmani, Vitale, Henderson, Faraoni, Badu, Veloso, Di Carmine, Kumbulla, Tupta ed Empereur. Passando alla Cremonese, mister Massimo Rastelli potrebbe in linea di massima confermare chi aveva fatto molto bene nel secondo turno. Disegniamo dunque un modulo 3-5-2 con questi titolari: Agazzi; Caracciolo, Claiton, Ravanelli; Mogos, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Soddimo, Palombi.

PRONOSTICO E QUOTE

La differenza di categoria e il fattore campo fanno pendere il pronostico di Verona Cremonese dalla parte dei veneti, anche se in modo meno netto rispetto ad altre partite. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai parlano molto chiaro in tal senso: il segno 1 è quotato a 1,70, mentre si sale a quota 3,35 per il segno X e si arriva poi fino a 4,50 volte la posta in palio in caso di segno 2.



