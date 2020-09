Diretta Verona Cremonese/ Streaming video tv: test amichevole a Castelnuovo del Garda

Verona Cremonese, che è in diretta dallo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda, alle ore 17:30 di sabato 12 settembre, è un’amichevole che va in scena in questa particolare estate post-lockdown: torna in campo l’Hellas che arriva dalla vittoria di misura sul ND Gorica, e che è chiamato in termini generali a confermare l’ottima stagione passata. Conclusa con gioco spumeggiante, difesa solida e una corsa che per larghi tratti ha portato i gialloblu a sognare l’Europa; Ivan Juric sa bene che ripetersi sarà la cosa più difficile ma chiaramente le premesse sono buone. La Cremonese si è affidata nuovamente a Pierpaolo Bisoli; nel campionato interrotto dal Coronavirus e poi ripreso con calendario fitto è riuscita a salvarsi, e ora vorrà provare a prendersi un posto nei playoff nel tentativo di tornare finalmente in Serie A, anche se sarà un processo da affrontare per gradi. Aspettando che la diretta di Verona Cremonese prenda il via, proviamo allora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Verona Cremonese che non verrà trasmessa sulla nostra televisione; non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili consigliamo la consultazione gratuita degli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare sui profili Twitter @HellasVeronaFC e @USCremonese.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CREMONESE

In Verona Cremonese Juric testa come sempre il 3-4-2-1, modulo con il quale ha fatto benissimo nella scorsa stagione: davanti al portiere Silvestri potrebbero giocare Dawidowicz, Mert Cetin arrivato in prestito dalla Roma e uno tra Gunter e Kumbulla, mentre ad allargarsi sulle corsie possono essere i confermati Faraoni e Lazovic, con Ruegg e Dimarco pronti a fare staffetta. In mezzo al campo sarà interessante valutare Tamèze arrivato in prestito dal Nizza (via Atalanta), con lui potrebbe giocare Miguel Veloso che opererà in cabina di regia. A fare i trequartisti ecco Laribi e Ragusa, a supporto del centravanti che potrebbe essere Di Carmine.

Dovrebbe essere un rombo di centrocampo per Bisoli e la Cremonese: Gustafson o Castagnetti vertice basso, Buonaiuto alle spalle di due attaccanti che possono essere Montalto e Strizzolo con Zan Celar pronto a dire la sua. Davanti al portiere Alfonso vedremo Luca Ravanelli e Terranova, sugli esterni possibili Zortea (prestito rinnovato dall’Atalanta) e Alessandro Crescenzi arrivato definitivamente proprio dal Verona, e già grigiorosso nello scorso campionato. Valzania potrebbe essere una delle due mezzali a completare la zona mediana del campo, ma occhio a Pinato che nel corso della stagione si giocherà un posto da titolare.



