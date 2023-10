DIRETTA/ Verona Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (7 ottobre 2023)

DIRETTA VERONA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Verona Empoli Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni dopo le prime cinque giornate del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Possiamo parlare di un buon inizio per il Verona Primavera, che infatti ha raccolto 7 punti grazie a due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre la differenza reti è leggermente positiva (+1), dal momento che il Verona Primavera in campionato ha segnato dieci gol e ne ha incassati invece nove.

Video/ Empoli Udinese (0-0) gol e highlights: reti bianche al Castellani (6 ottobre 2023)

Numeri ancora migliori per gli ospiti toscani dell’Empoli Primavera, che infatti hanno 10 punti in classifica in virtù di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in queste prime cinque giornate, con differenza reti che è pari a un buonissimo +6, dal momento che i giovani toscani finora hanno segnato undici gol e ne hanno incassati cinque. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Verona Empoli Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Empoli Udinese (risultato finale 0-0): Cancellieri sfiora il gol (Serie A, 6 ottobre 2023)

DIRETTA VERONA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Empoli Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Verona Empoli Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Video/ Juventus Verona Primavera (2-3) gol e highlights: rimonta pazzesca (Primavera 1, 2 ottobre 2023)

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VERONA EMPOLI PRIMAVERA SU SOLO CALCIO

LA PRESENTAZIONE

Verona Empoli, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso il Sinergy Stadium di Verona sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Toscani in rampa di lancio, l’ultima vittoria in casa contro il Frosinone è stata la terza nelle ultime quattro partite di campionato per l’Empoli che si è arrampicato nel gruppo delle terze a quota 10 punti, a sole 3 lunghezze di distanza dalla coppia di testa formata da Milan e Inter.

Più lento il cammino del Verona a inizio stagione ma gli scaligeri hanno piazzato un colpo molto importante nell’ultimo turno disputato, andando a espugnare il campo della Juventus e ottenendo così la loro seconda vittoria, dopo quella nel match d’esordio contro i campioni d’Italia in carica del Lecce. Il 12 maggio scorso l’ultimo precedente a Empoli tra le due squadre nel campionato Primavera si è chiuso con una vittoria di misura dei toscani.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Lecce Empoli, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè, Dalla Riva, D’Agostino, Cisse, Rigo; Pavanati; Diao. Risponderà l’Empoli allenato da Alessandro Birindelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Seghetti; Gaj, Mannelli, Stassin, Vallarelli; Indragoli, Kaczmarski, De Ferdinando; Barsotti, Nabian, Sodero.

VERONA EMPOLI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA