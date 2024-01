DIRETTA/ Verona Empoli video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti (Serie A, 13 gennaio 2024)

DIRETTA VERONA EMPOLI: TESTA A TESTA

La diretta di Verona Empoli si prospetta interessante, per alimentare ulteriormente le speranze di una salvezza. Questo sarà il 25º confronto assoluto tra le due squadre, la 12ª in Serie A. Nei 11 incontri precedenti, il bilancio è equilibrato, con quattro vittorie per parte e tre pareggi. Nel contesto specifico del Bentegodi, teatro di 5 scontri di Serie A tra le due squadre, il Verona gode di uno score positivo, avendo vinto ben 4 volte.

Nell’ultima sfida sul terreno di casa nella stagione 2021/22, il Verona si impose per 2-1 con Barak e Tameze a segnare per i padroni di casa e Simone Romagnoli per l’Empoli. Solo una volta l’Empoli riuscì a vincere in trasferta contro il Verona, avvenuto nella stagione 2015/16 con un risultato di 0-1, deciso da un gol di Andrea Costa. Il confronto tra queste due squadre, con la recente vittoria del Verona in casa e la determinazione di entrambe nel contesto attuale, promette spettacolo e potrebbe riservare sorprese. Gli appassionati possono aspettarsi un match avvincente che potrebbe influenzare significativamente le prospettive di entrambe le squadre nella corsa per la salvezza. (agg. Gianmarco Mannara)

VERONA EMPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Empoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Verona Empoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

LA PRESENTAZIONE

Verona Empoli, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. La squadra gialloblu sta incontrando difficoltà nel tentativo di risollevarsi nella lotta per la salvezza, evidenziato dal terz’ultimo posto in classifica con 14 punti, a soli uno dal quart’ultimo. Le prestazioni nelle ultime cinque giornate sono state deludenti, con una sola vittoria, tre sconfitte e un pareggio, con la sconfitta contro l’Inter che ha lasciato molti strascichi polemici.

Anche la situazione dei toscani è simile, avendo iniziato la stagione in modo problematico. La squadra di Andreazzoli si trova al penultimo posto con 13 punti, a due punti dal quart’ultimo. Ciò che preoccupa maggiormente è la mancanza di continuità nei risultati, evidenziata dalle ultime cinque partite, durante le quali hanno ottenuto solo due pareggi e tre sconfitte, con un ko interno contro il Milan nell’ultimo impegno disputato.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Verona Empoli, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Mboula; Djuric. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Cacace, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

VERONA EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











