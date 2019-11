Diretta Verona Fiorentina/ Streaming video DAZN: viola in flessione (Serie A)

Verona Fiorentina, partita diretta dal signor Antonio Giua e in programma domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Le due squadre sono a stretto contatto a centro classifica, 16 punti per la Fiorentina e 15 per il Verona. Entrambe le compagini hanno subito una sconfitta prima della sosta, i viola hanno subito una pesante cinquina a Cagliari e in termini generali sono in flessione dopo un periodo che sembrava aver rimesso le cose a posto, mentre il Verona ha lottato a San Siro ma è stato sconfitto in rimonta dall’Inter. Un successo in questo scontro diretto legittimerebbe velleità europee per chi otterrà i 3 punti, anche se il recupero di Ribery dopo 3 giornate di squalifica potrebbe rappresentare un punto a favore non indifferente per la squadra allenata da Montella.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Verona Fiorentina, domenica 24 novembre 2019, ci si potrà collegare sul canale numero 209 del satellite, DAZN1. Il match sarà disponibile in esclusiva anche in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FIORENTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Verona Fiorentina, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Verona allenato da Ivan Juric sarà schierata con un 3-4-2-1: Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo. Risponderà la Fiorentina guidata in panchina da Vincenzo Montella con un 3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Ribery, Chiesa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio a una quota di 3.30 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.25. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.10 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.75.



