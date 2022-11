Diretta/ Verona Juventus streaming video tv: torna Vlahovic (Serie A)

DIRETTA VERONA JUVENTUS: OSPITI LANCIATISSIMI!

Verona Juventus, in diretta giovedì 10 novembre 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Un crocevia decisivo per entrambe le squadre, a caccia di risposte prima della sosta per il Mondiale.

Probabili formazioni Verona Juventus/ Diretta tv, Vlahovic ancora fuori? (Serie A)

Il Verona occupa l’ultimo posto in classifica con 5 punti in tredici gare, frutto di una vittoria, due pareggi e dieci sconfitte. I gialloblu sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Monza. La Juventus, invece, è quinta con 25 punti, raccolti grazie a sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. I bianconeri sono reduci da quattro vittorie di fila, l’ultima per 2-0 ai danni dell’Inter.

Diretta/ Monza Verona (risultato finale 2-0): la chiude Colpani!

COME VEDERE LA PARTITA VERONA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Verona Juventus sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Verona Juventus grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

Diretta/ Verona Napoli Primavera (risultato finale 1-0: decide il gol di Caia!

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Tante, tantissime assenze sia da una parte che dall’altra. Partiamo dal Verona, privo degli infortunati Coppola, Ilic, Hrustic, Cortinovis, Piccoli, Faraoni e dello squalificato Mignani. Gialloblu in campo con il 3-4-2-1: Montipò, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Depaoli, Tameze, Veloso, Doig, Lazovic, Kallon, Henry. Anche Allegri alle prese con parecchie indisponibilità: Kaio Jorge, Pogba, Akè, De Sciglio, Paredes, Iling-Junior, McKennie, Kean. Verso il ritorno dal 1′, invece, Vlahovic, ecco il probabile 3-5-2 dei bianconeri: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Juventus sorridono alla formazione di Massimiliano Allegri. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai dati di Eurobet: la vittoria del Verona è a 5,50, il pareggio è a 3,80, mentre il successo della Vecchia Signora è a 1,65. Equilibratissime le quote di Under 2,5 e Over 2,5 – entrambe 1,85 – stesso discorso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.











© RIPRODUZIONE RISERVATA