Diretta Verona Lazio/ streaming video tv: Sarri torna al Bentegodi (Serie A)

DIRETTA VERONA LAZIO: SARRI TORNA ALLO STADIO BENTEGODI

Verona Lazio, in diretta domenica 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi, andrà in scena la gara valevole per la 9^ giornata di andata di Serie A. Il Verona vuole riscattare la rimonta subita nello scorso turno dal Milan. I gialloblu infatti erano in vantaggio per 2-0 a San Siro grazie ai gol di Caprari e Barak, ma si sono fatti raggiungere e superare dalle reti di Giroud, Kessié e l’autorete di Gunter, che hanno permesso ai rossoneri di vincere 3-2. Igor Tudor può contare sulla propensione offensiva della sua squadra, il Verona infatti è il quinto miglior attacco del campionato con 17 gol.

Morale altissimo per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono reduci dall’importante successo sull’Inter della scorsa giornata. I gol di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic hanno ribaltato il momentaneo vantaggio siglato da Perisic, e la Lazio ha così battuto la formazione dell’ex Simone Inzaghi con un netto 3-1. Nel giovedì di Europa League, nonostante una buona prestazione, la squadra di Sarri è stata bloccata sullo 0-0 dal Marsiglia. Per Maurizio Sarri sarà un ritorno allo stadio Bentegodi, in quanto ha allenato i veneti per sei giornate nella stagione 2007-2008. Nello scorso campionato, il bilancio degli scontri diretti è in pari. Infatti la gara di andata è stata vinta dal Verona con il risultato di 1-2, mentre in quella di ritorno ha trionfato la Lazio, imponendosi 0-1.

DIRETTA VERONA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Verona Lazio di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA LAZIO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Verona Lazio di Serie A. Igor Tudor dovrebbe schierare il suo Verona con il modulo 3-4-2-1. A difendere la porta ci sarà Montipò, davanti a lui il terzetto composto da Ceccherini, Günter e Casale. Sugli esterni dovrebbero esserci Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. La coppia centrale di centrocampo sarà formata da Tameze e Miguel Veloso. A supportare l’unica punta Simeone, ci saranno Caprari e Barak.

Per quanto concerne la Lazio, Maurizio Sarri dovrebbe rispondere con il suo classico 4-3-3. Tra i pali biancocelesti ci sarà Reina. Gli esterni difensivi saranno Marusic e Hysaj. A sostituire gli squalificati Luiz Felipe e Acerbi, ci saranno Patric e Radu. In mediana pronto Lucas Leiva, affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco il collaudato tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Verona Lazio di Serie A proposte dall’agenzia Snai. La vittoria dei padroni di casa sembra un risultato poco probabile. Il successo del Verona, abbinato al segno 1 è quotato 3.05. Sembrerebbe da escludere un pareggio, con il segno X proposto a una quota di 3.55. I favori dei pronostici sono dalla parte della Lazio, con la vittoria, abbinata al segno 2 offerta a 2.25.

