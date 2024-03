Diretta/ Verona Milan, diretta streaming tv: rossoneri al Bentegodi (Serie A, 17 marzo 2024)

DIRETTA VERONA MILAN, PUNTI DECISIVI

La diretta Verona Milan, in programma domenica 17 marzo alle ore 15:00, racconta della 29esima giornata di Serie A. Gli scaligeri hanno messo a referto di recente due vittorie consecutive, entrambe di misura contro Sassuolo in casa e Lecce in trasferta. Sei punti che hanno dato una grossa mano alla classifica gialloblu.

Il Milan ha archiviato con un complessivo 7-3 la pratica europea dello Slavia Praga, lasciando il campionato con la vittoria con la Lazio e quella con l’Empoli. I rossoneri inseguono il secondo posto mentre il Sassuolo è obbligato a centrare punti per la salvezza.

VERONA MILAN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Verona Milan sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

VERONA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Milan vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. Tra i pali Montipò, difesa a quattro con Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Cabal. A centrocampo ci saranno Folorunsho, Duda e Serdar mentre Suslov e Lazovic si apposteranno dietro a Noslin.

Il Milan replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Sportiello, retorguardia composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In mediana presiederanno Bennacer e Reijnders con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a formare la batteria di trequartisti. Il centravanti sarà Giroud.

VERONA MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Milan danno favorita la squadra ospite a 1.70. Secondo bet365, l’1 è dato a 5.25 mentre la X del pareggio a 3.75.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol tra tutte e due le squadre, quota 1.95 contro l’1.80 dell’Under. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.80.

