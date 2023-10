DIRETTA VERONA NAPOLI/ Video streaming tv: quanti spunti dalla storia! (Serie A, 21 ottobre 2023)

DIRETTA VERONA NAPOLI: I TESTA A TESTA

I precedenti di Verona Napoli sono tanti: forse quello che rimane nell’immaginario collettivo risale alla stagione 1984-1985, perché era la prima giornata di un campionato che l’Hellas avrebbe clamorosamente vinto. La partita era finita 3-1, in rimonta: già lì il Verona aveva capito di poter sognare, anche se forse non erano ancora sogni tricolori, perché dall’altra parte c’era Diego Armando Maradona e il Napoli era sulla strada che l’avrebbe portato alla gloria, di lì a breve. Invece da quanto gli scaligeri sono tornati in Serie A, stagione 2019-2020, abbiamo otto incroci con quattro vittorie partenopee e una del Verona, che è curiosamente un 3-1 registrato nel gennaio 2021.

Anche qui rimonta: gol di Hirving Lozano dopo pochi secondi, risposta di Federico Dimarco, Antonin Barak e Mattia Zaccagni. L’ultima volta in cui il Napoli ha festeggiato porta un altro contatto con quel 3-1 del 1984: anche questa volta infatti era la prima giornata di campionato, vantaggio del Verona con Kevin Lasagna ma risposta, ancora nel primo tempo, di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, poi all’inizio della ripresa l’Hellas aveva accorciato con Thomas Henry ma era stato demolito dalle reti di Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Matteo Politano, arrivate nello spazio di 24 minuti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Napoli non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: sono solo tre le partite che, per ogni turno di Serie A, vengono trasmesse da Sky Sport e questa non rientra nel pacchetto della nona giornata. Di conseguenza, il modo che avrete per assistere al match Verona Napoli sarà quello della diretta streaming video: dovrete infatti sottoscrivere un abbonamento a DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti per l’intero pacchetto del campionato di calcio, e attivarlo su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GARCIA NON PUÒ SBAGLIARE!

Verona Napoli, partita in diretta dallo stadio Bentegodi, si gioca alle ore 15:00 di sabato 21 ottobre e apre il programma della nona giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. Abbiamo due squadre che non possono sbagliare: sicuramente non può farlo il Napoli, che prima della sosta ha perso in casa contro la Fiorentina e ha una classifica che lo vede già a 8 punti dal primo posto, con un passo decisamente più lento rispetto a quello dello scudetto ma soprattutto tanti punti di domanda aperti sulla gestione della rosa e di certe situazioni da parte di Rudi Garcia, messo fortemente in discussione a seguito dell’ultimo ko.

Il Verona era partito con due vittorie, poi ha fatto due punti in sei gare; l’ultima giocata l’ha visto cadere a Frosinone, Marco Baroni (ex particolarmente ricordato dai partenopei) forse non rischia nell’immediato ma di sicuro deve tornare ad alzare il ritmo di una squadra che rischia di affondare in classifica e non se lo può permettere. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Verona Napoli; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori qui al Bentegodi, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di una sfida intrigante e delicata.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

Baroni ha tutta la rosa a disposizione, dunque in Verona Napoli deve dissipare qualche dubbio: dovremmo averne soprattutto tre. Il primo in difesa dove Dawidowicz è favorito su Diego Coppola (titolare con l’Under 21) per affiancare Hien e Magnani a protezione di Montipò; il secondo a sinistra, con Doig che se la gioca con Suslov partendo in vantaggio, il terzo in attacco dove Djuric e Federico Bonazzoli sono in competizione per fare da partner a Ngonge. A completare la squadra dovrebbero poi essere i due centrali di centrocampo Duda e Folorunsho (che è in prestito proprio dal Napoli) e Lazovic sulla trequarti, occhio però all’opzione Saponara.

Il Napoli ha perso anche Osimhen, per circa un mese: recuperato Rrahmani (ex della partita), non Juan Jesus e Zambo Anguissa. Quindi, Natan affiancherà il kosovaro a protezione di Meret, Di Lorenzo regolarmente in campo da terzino sinistro e Mathias Olivera favorito su Mario Rui a sinistra. In mezzo, due opzioni: Cajuste o Elmas, con la sensazione che lo svedese parta in vantaggio. Lobotka e Zielinski completeranno la linea, nel tridente con Politano e Kvaratskhelia ci sarà Giovanni Simeone (altro ex), da valutare eventualmente l’utilizzo di Raspadori che però Rudi Garcia vede poco come centravanti, schierandolo quasi sempre largo.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Verona Napoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,90 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.











