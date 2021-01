Diretta Verona Napoli/ Streaming video tv: test ostico per Gattuso (Serie A)

DIRETTA VERONA NAPOLI: GATTUSO CONTRO IL TABÙ!

Verona Napoli, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 gennaio 2021. Siamo nella diciannovesima giornata, l’ultima d’andata per il campionato di Serie A, di cui sicuramente la diretta di Verona Napoli sarà uno degli appuntamenti più significativi, considerando che l’Hellas è ostacolo insidioso per chiunque, compreso un Napoli che arriva dalla perentoria vittoria sulla Fiorentina, ma anche dalla sconfitta nella Supercoppa Italiana. Gli uomini di Gennaro Gattuso fanno parte dell’affollato gruppo di squadre a caccia di un posto nella prossima Champions League e certamente non ancora tagliate fuori per lo scudetto, ma servirà trovare una maggiore continuità di rendimento se si vuole sognare in grande. Quanto al Verona di Ivan Juric, la sconfitta contro il Bologna ha ridimensionato le ambizioni europee, ma con 27 punti si sta comunque benissimo e oggi i veneti cercheranno un risultato di prestigio per confermarsi eccellente realtà del nostro campionato.

DIRETTA VERONA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Napoli sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

Passiamo adesso alle probabili formazioni di Verona Napoli, che per l’Hellas di Ivan Juric ci proporranno il solito 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni in appoggio alla prima punta, ruolo che dovrebbe vedere Kalinic favorito su Di Carmine. Per il resto le idee sono chiare, resta solo da capire se Dimarco giocherà in difesa o a centrocampo: nel primo caso avremo Lazovic esterno sinistro di centrocampo, nel secondo troverebbe spazio Lovato in difesa. Decisamente più dubbi per il Napoli di Gennaro Gattuso: alcuni sono ormai classici come Ospina-Meret e Hysaj-Mario Rui, vedremo poi se al fianco di Koulibaly giocherà Manolas oppure Maksimovic e se a centrocampo avrà la meglio Elmas oppure Demme, ma i veri dilemmi sono in attacco, con un Petagna reduce da un acciacco e Mertens non ancora al top. Quali saranno le scelte di Gattuso?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Verona Napoli in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti sembrano essere nettamente favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 1,70, mentre in caso di segno 1 si arriverebbe ben a 5,00 volte la posta in palio. A un livello intermedio invece si colloca l’ipotesi del pareggio, perché il segno X è quotato a 3,85.



