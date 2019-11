Diretta Verona NK Tabor Sezana/ Streaming video e tv: l’Hellas in amichevole

Verona NK Tabor Sezana, sabato 16 novembre 2019 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Villafranca a Villafranca di Verona, sarà una sfida amichevole che vedrà gli scaligeri opposti a una formazione della massima serie slovena. Ottima l’impressione finora destata dal Verona di Ivan Juric in campionato, con 15 punti che hanno assestato i gialloblu a metà classifica anche dopo l’ultimo ko in casa dell’Inter, in cui il Verona ha dato comunque molto filo da torcere alla squadra di Antonio Conte. Il Tabor Sezana è una formazione che in Slovenia si sta facendo valere, con risultati di prestigio come il 4-1 inflitto a una squadra di spessore internazionale come il Maribor, ma si è assestata al sesto posto nella massima serie nazionale dopo l’ultima sconfitta subita prima della sosta in casa della capolista Olimpia Lubiana.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona NK Tabor Sezana non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sui siti ufficiali e sui profili sociale dei due club, su Facebook, Instagram e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NK TABOR SEZANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Verona NK Tabor Sezana, sabato 16 novembre 2019 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Villafranca a Villafranca di Verona, sfida amichevole con scaligeri e sloveni alle prese con la sosta dei rispettivi campionati nazionali di massima serie. Il Verona allenato da Juric scenderà in campo con un 3-4-2-1: Berardi, Vitale, Bocchetti, Dawidowicz, Empereur, Wesley, Henderson, Verre, Pessina, Tutino, Pazzini. Risponderà l’NK Tabor Sezana di mister Sulejmanovic con un 4-4-2: Adam, Horvat, Zebic, Azinovic, Ristic, Mihajlevic, Krivicic, Babic, Sever, Sikimic, Bongongui.



