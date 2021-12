Diretta Verona Ravenna/ Streaming video Rai: sfida per la salvezza! (Serie A1)

DIRETTA VERONA RAVENNA; È GIÀ SFIDA SALVEZZA

Verona Ravenna, diretta dagli arbitri Cesare e Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 4 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Si accende la 10^ giornata del turno di andata del campionato di Serie A1 e sul taraflex dell’Agsm Forum sono occhi puntati sulla diretta tra Verona e Ravenna, match che pare già scontro diretto per la salvezza in questa stagione della Superlega.

Pur dopo un’estate fruttuosa (ma travagliata, specie per i romagnoli), entrambe le squadre hanno decisamente cominciato col piede sbagliato il nuovo campionato di Serie A1 e oggi si trovano a combattere agli ultimi due gradini della classifica. Una situazione dunque certo complicata per la squadra della Consar (che ha già cambiato allenatote ad ottobre, affidandosi a Zanini), come pure le quella veneta, da cui pure pare molto complicato uscirne nell’immediato: pure chissà che per una delle due compagini il cammino verso la rinascita possa avere inizio proprio da questa sera.

DIRETTA VERONA RAVENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Ravenna sarà trasmessa su Rai Sport HD al canale 58 del digitale terrestre: la partita di volley Superlega sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e naturalmente si potranno sfruttare i servizi di mobilità forniti dalla stessa emittente con sito e app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo poi che il match della 10^ giornata della Serie A1 di volley sarà anche in diretta streaming video sul portale Volleyballworld.it.

DIRETTA VERONA RAVENNA: IL CONTESTO

Presentando la diretta tra Verona e Ravenna, atteso anticipo della 10^ giornata della Serie A, abbiamo prima accennato a uno scontro diretto per la salvezza: e davvero per entrambe le squadre la situazione oggi è quando mai critica. Guardando alla classifica del campionato di Superlega, alla vigilia del decimo turno, ecco che troviamo proprio all’ultimo gradino i ravennati di Mister Zanini, che pure ancora non hanno messo da parte alcuna vittoria e possono gloriarsi di appena due punticini, ottenuti portando il rivale al tie break. Per la Consar dunque un contesto difficilissimo, da cui pare complicato per il momento uscirne a testa alta: pure vi è ancora spazio per lottare per la salvezza.

Specie in questo scontro diretto che vedrà i romagnoli contro Verona, club che pure occupa al momento il penultimo posto nella classifica della Serie A1, con solo 5 punti all’attivo. Per i veneti di Stoychev la prima parte della stagione ha portato appena due successi, occorsi solo nelle ultime 4 giornate di campionato e a spese di Taranto e Vibo Valentia (che rimangono appena sopra in graduatoria): ma pure anche ben sei sconfitte, alcune pure dolorissime. Anche per la squadra veronese è dunque necessario parlare di crisi, difficile da superare pure in un momento così delicato della stagione. Servirà lottare dunque per la salvezza e questo già da questa sera: chissà che accadrà in campo!

