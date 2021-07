Diretta Verona Real Vicenza/ Streaming video tv: derby in amichevole per l’Hellas

DIRETTA VERONA REAL VICENZA: L’HELLAS TORNA IN CAMPO

Verona Real Vicenza è in diretta da Mezzano, alle ore 17:30 di mercoledì 21 luglio: seconda amichevole nell’estate scaligera, l’Hellas affronta oggi una squadra che in qualche modo ha fatto la storia della vecchia Lega Pro ma che oggi, dopo la cessazione delle attività che riguardano la prima squadra, è presente soltanto con le selezioni giovanili. Abbiamo visto il Real Vicenza subire una goleada dal Cagliari pochi giorni fa; oggi il Verona affronta invece un derby regionale con ottime sensazioni, anche se chiaramente bisogna sempre prendere con le pinze il lavoro estivo che può essere poi molto diverso dalla stagione ufficiale, nella quale i gialloblu saranno chiamati a un’importante conferma.

Per il momento comunque Eusebio Di Francesco sa di poter lavorare bene con questo gruppo, molto simile a quello che Ivan Juric ha portato per due anni ad accarezzare l’Europa; nella prima amichevole l’Hellas ha rifilato 6 gol alla Top 22, deve ancora carburare ma certi giocatori sembrano già in palla. Vedremo allora come andranno le cose tra poco, quando finalmente si giocherà la diretta di Verona Real Vicenza; nel frattempo, come al solito, possiamo fare una rapida analisi su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dell’allenatore, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VERONA REAL VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Verona Real Vicenza non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione; non dovrebbe essere sfruttabile nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per le informazioni utili sull’Hellas e la sua partita amichevole dovrete consultare gli account ufficiali che la società scaligera mette a disposizione sui social network, consigliamo in particolare di visitare le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA REAL VICENZA

Come sempre succede nelle amichevoli estive, è complesso capire se in Verona Real Vicenza Di Francesco confermerà le scelte operate nel primo test oppure cambierà. Propendiamo per la seconda ipotesi, con un mix tra i due tempi di sabato: in porta potremmo allora vedere Pandur, davanti a lui agirebbe una linea difensiva con Gunter e Lovato centrali con due esterni che possono essere Faraoni e Casale, quest’ultimo dunque adattato a sinistra dove può agire anche Ruegg. In mezzo al campo Tameze può essere titolare, con lui Zaccagni e Hongla anche se ovviamente sperano anche Bessa e Miguel Veloso, sapendo comunque che ci sarà spazio per tutti e che non è importante essere in campo dal primo minuto in questi test; davanti Kalinic potrebbe lasciare subito la maglia a Lasagna, poi Ragusa e uno di quelli che abbiamo già nominato (Bessa e Zaccagni) può avanzare il suo raggio d’azione facendo l’esterno nel tridente.

