Diretta/ Verona Sampdoria Primavera streaming video e tv. Scaligeri in crescita (8 gennaio 2024)

VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA: CRECITA HELLAS!

Verona Sampdoria, in diretta lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 16.00 presso il Sinergy Stadium di Verona, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Scaligeri in crescita e a caccia di quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva per la formazione gialloblu, che ha chiuso il 2023 prima battendo in casa il Sassuolo e poi, nell’ultimo impegno dell’anno, espugnando il campo del Milan in corsa per il vertice della classifica.

Dopo tre sconfitte consecutive si è rialzata anche la Sampdoria nell’ultimo impegno del 2023. I blucerchiati hanno vinto di misura contro il Cagliari e hanno preso una boccata d’ossigeno importante per la classifica, portandosi a -2 proprio dal Verona e comunque mantenendo ben 14 punti di vantaggio dal Frosinone ultimo in classifica, tenendosi al riparo da ogni possibile pericolo di retrocessione nel campionato Primavera 2.

VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Verona Sampdoria Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Sampdoria, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè, Dalla Riva, D’Agostino, Cisse, Rigo; Pavanati; Diao. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scardigno; Buyla, D’Amore, Devic, Langella; Alesi, Conti, Valisena; Ntanda, Polli, Lemina.

VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











